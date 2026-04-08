Allanamientos en Catamarca: detienen a dos sospechosos y recuperan ganado sustraído

A las 06:30 de la mañana de hoy, un llamado telefónico puso en marcha un procedimiento policial en el paraje Santa Elena, ubicado en la localidad del departamento La Paz. Según la información recabada, dos sujetos habrían sustraído dos animales vacunos, lo que generó una respuesta inmediata por parte de las fuerzas de seguridad.

Efectivos de la Subcomisaría La Guardia tomaron conocimiento del hecho y activaron las primeras averiguaciones en la zona. La rapidez en la reacción resultó determinante para encaminar una investigación que, en pocas horas, permitió avanzar hacia resultados concretos.

Coordinación policial y avance investigativo

Tras las tareas iniciales, los uniformados trabajaron de manera conjunta con sus pares de la Unidad Regional N° 2, consolidando un operativo coordinado. Este despliegue permitió identificar una propiedad ubicada en el mismo paraje Santa Elena como punto clave dentro de la investigación.

Bajo las directivas de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, se dispuso la realización de un registro domiciliario, medida que se constituyó en el eje central del procedimiento. Los allanamientos, ejecutados en el marco de la legalidad y con supervisión judicial, marcaron un punto de inflexión en el esclarecimiento del hecho.

Allanamientos y detenciones

Durante el registro domiciliario, los efectivos procedieron al arresto en averiguación del hecho de los presuntos autores del delito. Se trata de dos hombres de 27 y 30 años de edad, ambos de apellido Herrera, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

En el mismo procedimiento, se logró el secuestro de elementos considerados relevantes para la causa, entre ellos:

Un machete

Varios elementos de montura

Estos objetos, según las primeras evaluaciones, tendrían relación directa con el ilícito investigado, reforzando las hipótesis construidas a partir de las averiguaciones iniciales.

El rol de los allanamientos fue decisivo no solo para concretar las detenciones, sino también para reunir evidencia material que permita avanzar en la causa judicial.

Recuperación del ganado sustraído

La investigación no se detuvo con los arrestos. En continuidad con las tareas desplegadas, los efectivos policiales realizaron un rastrillaje en la zona, logrando ubicar un campo abierto en las cercanías del lugar intervenido.

Allí, los policías encontraron los semovientes sustraídos, que se hallaban atados en el lugar. Este hallazgo permitió recuperar los animales en un lapso breve desde la denuncia inicial, lo que representa un resultado significativo dentro del operativo.

Los animales quedaron en calidad de secuestro, a disposición de la Justicia Penal interviniente, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar para continuar con el proceso judicial.

La actuación de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial fue central en cada instancia del procedimiento. Desde la orden de allanamiento hasta las directivas posteriores al secuestro de los animales y los elementos, la investigación se desarrolló bajo estricta supervisión judicial.

Los detenidos permanecen en calidad de arrestados en averiguación del hecho, mientras se analizan las pruebas recolectadas y se definen los próximos pasos procesales.