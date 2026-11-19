En la jornada de hoy, una serie de allanamientos realizados en domicilios ubicados en la zona Norte de la Ciudad Capital culminó con el secuestro de sustancias que serían cocaína y marihuana, además de la detención de cuatro personas y la aprehensión de un hombre de 54 años.

Los procedimientos se concretaron luego de una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 7 y estuvieron a cargo de numerarios de la División Investigaciones Judiciales, quienes trabajaron conjuntamente con efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia.

Las medidas judiciales se llevaron adelante bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías de Segunda Nominación y del Juzgado Federal, a solicitud de la Fiscalía de Instrucción de Octava Nominación. Además, contaron con la colaboración de efectivos de los Grupos de Intervención Rápida (GIR-Sur y Norte), que participaron del despliegue operativo.

Cocaína, marihuana y elementos secuestrados

Una vez que los investigadores irrumpieron en los inmuebles y avanzaron con las medidas dispuestas, lograron incautar un total de 183 envoltorios de plástico que contenían sustancias sospechosas.

De acuerdo con la información policial, los elementos fueron sometidos a las correspondientes pruebas de campo, cuyos resultados indicaron que se trataría de cocaína y marihuana. Las sustancias quedaron en calidad de secuestro, a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

Durante los procedimientos también se incautaron otros elementos que quedaron incorporados a las actuaciones. Entre ellos se encuentran dos balanzas de precisión y tres teléfonos celulares de distintas marcas y modelos.

Cuatro detenidos y un hombre aprehendido

Al finalizar las medidas judiciales, los efectivos policiales procedieron a la detención de cuatro personas: dos hombres de 18 y 33 años y dos mujeres de 31 y 36 años.

Todos quedaron a disposición del Juzgado Federal, en el marco de las actuaciones correspondientes.

Por otra parte, durante el operativo también fue aprehendido un hombre de 54 años, quien habría intentado agredir físicamente al personal policial que intervenía en los procedimientos.

A raíz de este episodio, el hombre fue trasladado y quedó alojado en una dependencia policial, a la espera de nuevas directivas judiciales.

En este último caso, intervino la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, desde donde se impartieron las medidas que debían cumplimentarse.