Allanan la vivienda del único detenido por la desaparición de Agostina Vega

La investigación por la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años vista por última vez en la ciudad de Córdoba, avanzó este miércoles con un allanamiento realizado en la vivienda de Gabriel Barreleir, el único detenido en la causa hasta el momento.

El procedimiento se lleva adelante durante la tarde y es encabezado por efectivos de la Policía de Córdoba junto a personal del Ministerio Público Fiscal (MPF) local, en el marco de las medidas dispuestas para intentar esclarecer el caso.

La causa mantiene en máxima tensión a los investigadores, que buscan reconstruir los últimos movimientos de la menor y determinar qué ocurrió tras su desaparición.

Barreleir, de 33 años, permanece detenido y es señalado como la última persona que vio con vida a Agostina Vega, dato que lo ubicó en el centro de la investigación judicial y policial.

La participación de la División Canes

Uno de los elementos destacados del operativo es la participación de perros pertenecientes a la División Canes de la Policía provincial, que trabajan en el lugar junto al resto de los efectivos.

La presencia de los canes forma parte de las tareas orientadas a localizar posibles elementos o rastros que puedan aportar información relevante para la investigación. El despliegue incluyó el ingreso de personal especializado a la vivienda donde previamente se concretó el arresto del acusado, mientras continúan las diligencias ordenadas por la Justicia.

Hasta el momento no trascendieron detalles sobre posibles hallazgos dentro del inmueble ni sobre el resultado preliminar de las tareas desarrolladas durante el procedimiento.

El ingreso a la vivienda y la búsqueda de evidencia

Según se informó, una mujer que sería la pareja de Gabriel Barreleir abrió la puerta de la vivienda al momento del operativo. Luego de ello, los agentes ingresaron al domicilio con el objetivo de buscar evidencia que permita esclarecer los hechos vinculados a la desaparición de la adolescente.

La medida judicial apunta a recolectar elementos de interés para la causa y avanzar sobre distintas hipótesis analizadas por los investigadores. El allanamiento forma parte de una serie de acciones impulsadas por la Justicia cordobesa en el marco de la investigación que intenta determinar el paradero de Agostina Vega y reconstruir las circunstancias previas a su desaparición.

Gabriel Barreleir y su situación dentro de la causa

Gabriel Barreleir continúa siendo el único detenido vinculado a la investigación. La referencia a que habría sido la última persona que vio con vida a la menor convirtió su situación procesal en uno de los puntos centrales del expediente.

La investigación se encuentra enfocada en establecer los movimientos de la adolescente y determinar qué sucedió luego de ese último contacto registrado.

En ese contexto, el allanamiento aparece como una medida considerada clave para profundizar la investigación y reunir posibles pruebas relacionadas con el caso.

Policía y el Ministerio Público Fiscal

El procedimiento es encabezado de manera conjunta por efectivos policiales y autoridades judiciales del Ministerio Público Fiscal local. La intervención coordinada entre ambas áreas busca acelerar las tareas investigativas y avanzar sobre cada uno de los elementos que puedan contribuir al esclarecimiento de la desaparición de Agostina Vega.

La causa permanece bajo seguimiento permanente de las autoridades judiciales y policiales debido a la gravedad del caso y a la edad de la menor desaparecida.

Una investigación que continúa abierta

Mientras se desarrolla el allanamiento en la vivienda de Gabriel Barreleir, la investigación continúa avanzando bajo estricta reserva. Las autoridades buscan determinar qué ocurrió con Agostina Vega y profundizan distintas líneas investigativas a partir de la información recolectada hasta el momento.

El operativo realizado este miércoles constituye una de las medidas más importantes desplegadas en las últimas horas dentro de la causa, en un expediente que mantiene la atención centrada en el único detenido y en la reconstrucción de los hechos ocurridos antes de la desaparición de la adolescente de 14 años en Córdoba.