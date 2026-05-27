Vuelco de un camión con animales vacunos en la Ruta Nacional 64

Un camión que transportaba animales vacunos volcó este miércoles sobre la Ruta Nacional 64, a la altura de El Quebrachito, en el kilómetro 121, generando una situación de alerta para quienes transitan por ese corredor vial.

La información fue difundida por Vialidad Nacional, organismo que comunicó que el hecho se produjo "hace instantes" y que, debido a las condiciones generadas tras el vuelco, se solicita circular con suma precaución en toda la zona afectada.

El episodio motivó un inmediato llamado de atención a los conductores que utilizan habitualmente la Ruta Nacional 64, especialmente por las dificultades que puede representar la presencia del vehículo siniestrado y la carga transportada sobre la calzada o las banquinas.

Pedido de precaución a los conductores

Tras el vuelco del camión, desde Vialidad Nacional se emitió una advertencia dirigida a automovilistas, transportistas y motociclistas que circulan por el sector comprendido en el kilómetro 121.

El organismo pidió disminuir la velocidad al aproximarse al lugar del accidente, respetar las señales preventivas colocadas en la zona y mantener una conducción atenta y cuidadosa mientras se desarrollan las tareas correspondientes. La advertencia apunta a prevenir nuevos incidentes en un tramo que quedó condicionado por el siniestro vial y por la presencia del transporte de animales vacunos involucrado en el vuelco.