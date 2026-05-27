Operativo: secuestran 16 motos y detienen a una persona

Efectivos policiales realizaron una serie de operativos de seguridad y control en distintos puntos de la provincia, con procedimientos que derivaron en el secuestro de motocicletas por infracciones a las normas vigentes y en la aprehensión de un joven sospechado de protagonizar un hecho de violencia de género.

Las tareas estuvieron a cargo de efectivos de la Comisaría de Icaño, en el departamento La Paz, y de numerarios del Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas (COEM-Kappa) en la Ciudad Capital. Según se informó, los procedimientos incluyeron controles vehiculares, recorridos preventivos e identificación de personas.

Los operativos fueron desplegados en diferentes sectores con el objetivo de reforzar las tareas preventivas y verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas tanto en la legislación nacional de tránsito como en la normativa provincial vigente.

Secuestro de motocicletas

Durante los procedimientos, los efectivos policiales procedieron al secuestro de un total de dieciséis motocicletas de distintas marcas y cilindradas.

De acuerdo con la información oficial, las unidades fueron retenidas debido a que sus conductores habrían infringido disposiciones contempladas en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y el Código de Faltas de la Provincia.

Las actuaciones se desarrollaron en el marco de los controles vehiculares implementados por el personal policial, que incluyeron verificaciones de documentación y cumplimiento de las condiciones exigidas para la circulación.

Un hecho de violencia de género

En paralelo a los operativos de control, personal del GIMAR intervino en un procedimiento realizado en la intersección de la avenida Ricardo Balbín y el Camino Cuesta Quebrada de Moreira, donde fue aprehendido un joven de 21 años.

Según se informó, el sospechoso habría agredido físicamente a su pareja, una joven de 19 años. Tras la intervención policial, la mujer fue invitada a radicar la denuncia correspondiente en la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género. El procedimiento quedó bajo intervención judicial y el presunto autor fue trasladado y alojado en la Comisaría Décima Segunda, dependencia que corresponde por jurisdicción.

Posteriormente, quedó a disposición de la Fiscalía en turno del Distrito Este, desde donde se impartieron las medidas a seguir en el marco de la causa.

En el cierre, las autoridades recordaron que las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse de manera gratuita a las líneas de asistencia habilitadas para este tipo de situaciones.

Los canales informados son la línea 144 y el servicio de emergencias 911. Según se indicó, las llamadas son anónimas y se encuentran disponibles durante las 24 horas del día, los 365 días del año.