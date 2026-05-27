Detuvieron a un sospechoso por la desaparición de Agostina Vera en Córdoba

La investigación por la desaparición de Agostina Vera tuvo un nuevo avance con la detención de un hombre señalado como principal sospechoso en la causa. La medida fue ordenada en las últimas horas por el fiscal Raúl Garzón, quien encabeza la investigación por la desaparición de la adolescente de 14 años.

El detenido fue identificado como Gabriel Barrelier, de 33 años, quien habría sido la última persona con la que Agostina se encontró luego de viajar en taxi.

La causa continúa rodeada de un fuerte hermetismo mientras avanzan las tareas judiciales y de investigación para determinar qué ocurrió con la menor y establecer las responsabilidades correspondientes. Según se informó, el sospechoso será sometido a declaración indagatoria durante la jornada y a partir de esa instancia se definirá si queda formalmente imputado dentro del expediente judicial.

La desaparición de la adolescente generó una profunda preocupación y mantiene en alerta tanto a las autoridades judiciales como al entorno familiar de la joven.

La declaración del remisero y las contradicciones

Uno de los elementos centrales que derivaron en la detención de Barrelier fue la declaración aportada por el remisero que trasladó a Agostina.

De acuerdo con lo expresado por Gustavo Vaca, abogado de la madre de la adolescente, el sospechoso negó inicialmente haber visto a la menor. "El hombre es conocido de la mujer, pero ella no tiene conocimiento de que él tuviera contacto con su hija", indicó el letrado en declaraciones brindadas a TN.

Según explicó Vaca, durante un primer contacto Barrelier aseguró que no había tenido contacto con Agostina. Sin embargo, la situación cambió a partir del testimonio del remisero que trasladó a la adolescente.

"En un primer llamado, Barrelier le dice que no vio a la menor", señaló el abogado. Posteriormente, la declaración del conductor del vehículo habría generado contradicciones en la versión brindada por el sospechoso.

"El remisero declara y dice que lo vio a él y que fue quien abonó el viaje, ahí es cuando empieza la contradicción del acusado", explicó Vaca. Ese testimonio se convirtió en uno de los elementos considerados por la fiscalía para avanzar con la detención del hombre.

El último contacto con Agostina

Otro de los aspectos incorporados a la investigación está vinculado con el teléfono celular de la adolescente y las últimas comunicaciones registradas antes de su desaparición.

Según relató el abogado de la familia, la noche del sábado 23 de mayo la madre de Agostina intentó comunicarse con su hija en dos oportunidades. De acuerdo con la información brindada:

La madre llamó dos veces al teléfono de la adolescente.

En una de las comunicaciones la llamada fue cortada.

Desde ese momento el celular permanece apagado.

Ese dato se convirtió en otro de los puntos relevantes dentro de la investigación, ya que desde entonces no hubo nuevas señales del dispositivo ni contactos posteriores con la menor. La situación alimenta la preocupación de la familia y de los investigadores, que continúan trabajando para reconstruir los movimientos previos a la desaparición.

La investigación judicial

Con la detención de Gabriel Barrelier, la causa ingresó en una etapa clave vinculada a la definición de su situación procesal. El fiscal Raúl Garzón dispuso la medida ante las sospechas de que el hombre podría estar involucrado en la desaparición de Agostina Vera. No obstante, hasta el momento no se informó oficialmente si será imputado formalmente.

La declaración indagatoria prevista para las próximas horas será determinante para el avance del expediente y para establecer cuál será la situación judicial del detenido.

Mientras tanto, la investigación continúa bajo estricta reserva y sin precisiones oficiales respecto de nuevas hipótesis o elementos incorporados a la causa.