Alumno quedo encerrado en el IES C.J.A.

Daniel Humberto Carrizo, de 26 años quedo encerrado anoche en las instalaciones de la Escuela Clara J. Armstrong de calle San Martín y Salta, donde funciona el Instituto de Enseñanza Superior.

Pasada la medianoche, el mencionado se comunicó a la línea 911 y le manifestó al operador encontrarse en el interior del edificio escolar, el cual tenía sus puertas cerradas y no había ninguna persona que pudiera abrirle.

Ante la situación, el jefe de la comisaría primera se comunicó vía telefónica con la rectora del IES, Rita Gaitan, a quien le informó lo sucedido, manifestando esta que enviaría al personal de maestranza para que le abriera la puerta al alumno.

Transcurrido varios minutos, llegó a la escuela una mujer de apellido Herrera, ordenanza, quien abrió la puerta y el alumno pudo salir.

Consultado por la policía, el joven manifestó sentirse bien y que no era necesario que se convocara al personal del SAME, retirándose luego por sus propios medios a su domicilio particular.