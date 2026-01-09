Violencia en Catamarca: un joven fue detenido tras atacar a su madre y destrozarle la casa

En un hecho de extrema violencia registrado durante la mañana de este viernes, efectivos policiales procedieron a la aprehensión de un hombre acusado de protagonizar un violento episodio en el seno familiar. El incidente tuvo lugar alrededor de las 10:30, en la intersección de las calles Dr. Abrahán Lejtman y San Juan Apóstol.

Tras un llamado de alerta procesado por el Sistema de Atención de Emergencias (SAE) 911, motoristas del COEM-Kappa se desplazaron al lugar. Allí, una mujer de 56 años denunció que su hijo, identificado como de apellido Barbero (25), había provocado severos daños materiales en el interior de la vivienda para luego agredirla físicamente.

Debido a las lesiones sufridas, la damnificada tuvo que ser asistida en el lugar por facultativos médicos del SAME. Según informaron fuentes policiales, el sujeto no depuso su actitud violenta ante la llegada del personal uniformado e incluso intentó agredir a los efectivos que intervenían en el procedimiento.

Finalmente, el joven fue reducido y trasladado a la Seccional Novena, que corresponde por jurisdicción, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur.

Desde la fuerza policial se invitó a la madre del detenido a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 9, con el fin de formalizar las actuaciones y avanzar en la causa por daños y lesiones agravadas por el vínculo.

Efectivos aprehendieron a un hombre por una supuesta violencia de género en Valle Viejo

Hoy, a las 14:00, efectivos de la Comisaría de San Isidro, conjuntamente con sus pares del Grupo Infantería de Zona Norte se hicieron presentes en una vivienda ubicada en el barrio Las Vías Este, de la localidad de Santa Cruz, departamento Valle Viejo, donde se entrevistaron con una mujer de 41 años, quien comentó que su pareja la habría agredido físicamente, para luego correrla del domicilio.

De inmediato, los policías aprehendieron al presunto autor del hecho, un sujeto de 33 años de edad, quien fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía en feria del Distrito Este, en tanto que se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 10.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género, pueden comunicarse a la Línea gratuita 144 o al 911. La llamada es anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.