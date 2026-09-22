Amenazó y agredió a policías con un arma blanca: lo detuvieron

Un procedimiento policial desarrollado en el barrio Juan Pablo II de Siján, en el departamento Pomán, terminó con la aprehensión de un joven de 18 años y el secuestro de elementos que, de acuerdo con la información oficial, estarían vinculados con un episodio de agresión y amenazas.

La intervención estuvo a cargo de numerarios de la Subcomisaría de Siján, quienes contaron con la colaboración de efectivos del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Saujil) y de las Comisarías de Saujil y Mutquín.

Los efectivos se constituyeron en el lugar a partir de una situación en la que se encontraba involucrado un grupo de personas. Durante el procedimiento fue aprehendido un sujeto de apellido Centeno, de 18 años, señalado como uno de los presuntos protagonistas del hecho. De acuerdo con la información proporcionada, momentos antes de la intervención policial, el joven, junto con otras personas que posteriormente se dieron a la fuga, habría protagonizado una agresión física contra dos Sargentos de Policía.

Una agresión que habría derivado en amenazas

Según el reporte del procedimiento, el episodio no se habría limitado a la agresión física. Luego de atacar a los dos suboficiales, el joven habría proferido amenazas de muerte utilizando una cuchilla.

El arma blanca quedó posteriormente en calidad de secuestro, como parte de las actuaciones realizadas por el personal policial. La intervención permitió además secuestrar una gomera, otro de los elementos mencionados en el procedimiento.

Los elementos incautados quedaron vinculados a las actuaciones derivadas del hecho, mientras que el joven fue trasladado y alojado en una dependencia policial.

La búsqueda de las personas que escaparon

Uno de los elementos que surge del procedimiento es que Centeno no habría actuado solo. Según la información oficial, junto con él se encontraban otras personas, quienes habrían participado de la agresión y posteriormente se dieron a la fuga.

Mientras el joven de 18 años fue aprehendido por los efectivos que llegaron al barrio Juan Pablo II, esas otras personas no fueron alcanzadas durante el procedimiento informado. La intervención conjunta de distintas dependencias policiales permitió concretar la aprehensión y asegurar los elementos mencionados en el reporte.

El operativo contó con la participación de efectivos de distintas unidades, en una intervención que involucró a personal de la Subcomisaría local y el apoyo del GIR-Saujil, además de las comisarías de Saujil y Mutquín.

La cuchilla y la gomera quedaron secuestradas

Entre las actuaciones realizadas se dispuso el secuestro de una cuchilla, señalada como el elemento utilizado para las presuntas amenazas de muerte contra los dos sargentos.

A ese elemento se sumó una gomera, que también quedó en calidad de secuestro. Ambos objetos fueron incorporados a las actuaciones correspondientes al procedimiento, de acuerdo con la información proporcionada.

La situación del joven quedó a disposición de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial, organismo ante el cual deberán continuar las actuaciones relacionadas con el episodio. Por su parte, los dos suboficiales que habrían sido víctimas de la agresión y de las amenazas realizaron las correspondientes presentaciones ante la Justicia. Según se informó, ambos radicaron las denuncias penales correspondientes.