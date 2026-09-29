Amenazó a un jubilado con una trincheta y le robó en pleno centro de Catamarca

A las 11:20 de la mañana de hoy, la dinámica de la seguridad pública en la jurisdicción experimentó un momento clave cuando personal de calle de la Seccional Décima llevaba a cabo sus habituales recorridos de prevención. Las tareas de patrullaje, orientadas a disuadir delitos y garantizar la tranquilidad de los vecinos, se desarrollaban sobre la calle Vicario Segura, específicamente en el tramo comprendido entre la calle Córdoba y el pasaje Esmeralda.

Para optimizar la cobertura territorial y reforzar las tareas operativas, los efectivos contaron desde el primer momento con la valiosa colaboración de sus pares de la Comisaría Segunda. La coordinación entre ambas dependencias policiales permitió un despliegue táctico fluido y eficiente en el sector urbano, anticipándose a situaciones de riesgo y respondiendo con inmediatez ante cualquier eventualidad delictiva que pudiera alterar el orden público en la zona.

El procedimiento de aprehensión y el secuestro de los elementos malhabidos

En el marco de este riguroso control preventivo, los uniformados lograron interceptar y aprehender a una mujer de apellido Supilka, de 31 años de edad. La sospechosa fue descubierta en plena vía pública en circunstancias en las que habría sido sorprendida llevando una bolsa de consorcio. Al proceder a la verificación de su contenido, los efectivos constataron que en el interior transportaba una importante cantidad de bienes de dudosa procedencia.

Todo el material hallado en poder de la demorada quedó formalmente en calidad de secuestro preventivo para avanzar con las pericias de rigor. Entre los elementos recuperados y detallados en el parte oficial se encuentran:

Una bolsa de consorcio utilizada como contenedor de los bienes sustraídos.

Prendas de vestir varias recolectadas en el interior del bulto.

Un parlante acompañado de su respectivo cargador y cable de alimentación.

Tres pares de zapatillas en aparente buen estado.

Una trincheta, identificada como el elemento contundente utilizado durante el episodio delictivo.

La investigación preliminar y el vínculo con el damnificado de 67 años

El rápido accionar de los uniformados se profundizó mediante tareas investigativas inmediatas. Tras realizar diversas averiguaciones practicadas en el lugar y zonas aledañas, el personal policial logró establecer con claridad que la totalidad de los elementos incautados sería producto de un ilícito perpetrado momentos antes en la zona.

Avanzando en la reconstrucción de los hechos, las autoridades confirmaron que en el ilícito resultó como damnificado un hombre de 67 años. Asimismo, la investigación determinó que la femenina habría utilizado el arma blanca —la trincheta secuestrada en el procedimiento— para intimidarlo y doblegar de este modo su resistencia, configurando un escenario de extrema vulnerabilidad para la víctima de la tercera edad debido al uso de amenaza explícita.

Traslado a la dependencia y el inicio de las actuaciones judiciales