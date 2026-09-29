Lo golpeó por una publicación en redes y terminó condenado

Un conflicto que habría comenzado con publicaciones en redes sociales terminó ayer en los tribunales con una condena. El protagonista fue identificado como Anibal Luna, quien fue sentenciado por el juez Correccional N° 3, Javier Herrera, a un año de prisión en suspenso, luego de reconocer haber golpeado a un adolescente de 15 años.

El episodio ocurrió el 20 de octubre de 2025, cuando Luna sorprendió por detrás al adolescente V.S.M.L., en la intersección de las calles Junín y San Martín, y le propinó un golpe de puño. La agresión provocó lesiones en el menor y dio lugar a una causa penal que, después de atravesar las distintas instancias correspondientes, finalmente llegó a juicio.

De acuerdo con lo que surgió de la acusación, el ataque habría tenido como antecedente publicaciones que el adolescente había realizado en sus redes sociales. El contenido de esas publicaciones no trascendió, por lo que no se conocieron los motivos específicos que habrían generado la reacción de Luna.

Lo que sí quedó establecido dentro de la acusación es la relación entre aquel conflicto originado en el ámbito virtual y la posterior agresión física ocurrida en la vía pública.

El reconocimiento ante el juez

La jornada de ayer tuvo un momento determinante cuando Anibal Luna reconoció haber golpeado al adolescente y pidió disculpas frente al juez Javier Herrera.

Luna estuvo acompañado durante la audiencia por el defensor oficial Efraín Morcos. El reconocimiento realizado ante el magistrado modificó el desarrollo previsto para la presentación de la prueba. A partir de esa admisión, la Fiscalía y la defensa desistieron de la presentación de los testigos y se pasó directamente a la etapa de alegatos.

El reconocimiento de la agresión permitió así avanzar hacia la definición de la acusación y la respuesta judicial frente al hecho ocurrido el 20 de octubre de 2025.

La acusación por lesiones leves

Durante la etapa de alegatos, el fiscal Correccional Víctor Figueroa sostuvo la acusación contra Luna por el delito de lesiones leves, en calidad de autor. El representante del Ministerio Público solicitó para el acusado una pena de un año de prisión en suspenso. La defensa, por su parte, adhirió al pedido formulado por la Fiscalía.

El planteo de las partes fue finalmente receptado por el juez Correccional N° 3, Javier Herrera, quien dictó sentencia y condenó a Anibal Luna a un año de prisión en suspenso. De esta manera, la causa que se había iniciado a partir de la agresión contra el adolescente de 15 años concluyó con una condena en sede judicial.

Un conflicto que comenzó en el ámbito virtual

Uno de los aspectos centrales del caso está relacionado con el origen del enfrentamiento. Según la acusación, Luna habría reaccionado contra el adolescente a partir de publicaciones que el menor había realizado en sus redes sociales.

El contenido de esas publicaciones no fue informado. Sin embargo, el expediente permitió establecer que existió una relación entre aquellas publicaciones y el episodio posterior en el que el adolescente fue golpeado. El conflicto, que habría comenzado en un espacio virtual, terminó trasladándose a un escenario completamente diferente: la vía pública. Allí, el 20 de octubre de 2025, Luna habría sorprendido por detrás a V.S.M.L. y le habría propinado un golpe de puño que le provocó lesiones.

La secuencia terminó generando una causa penal y, finalmente, una audiencia de juicio en la que el acusado reconoció la agresión.