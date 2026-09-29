Catamarca: se negó a pagar un viaje de remis y terminó en la cárcel

El transcurso de la madrugada se vio alterado en la vía pública cuando los mecanismos de seguridad y asistencia ciudadana debieron intervenir ante un conflicto de índole económica y contractual entre un pasajero y un trabajador del volante. Hoy, a las 03:20, el sistema de emergencias SAE-911 emitió una solicitud de intervención que movilizó de manera inmediata a los efectivos policiales hacia una zona neurálgica de la ciudad, marcando el inicio de un procedimiento que culminaría con la privación de la libertad de un ciudadano.

La respuesta operativa estuvo a cargo del personal de la Seccional Primera, cuyos uniformados acudieron con celeridad al llamado para constatar la situación en el terreno e iniciar las actuaciones de rigor correspondientes a este tipo de incidentes urbanos.

El escenario del hecho y el testimonio del trabajador afectado

El procedimiento policial se desplegó puntualmente en la intersección de las calles Esquiú y Caseros, un punto geográfico donde los efectivos se entrevistaron directamente con la víctima del episodio. El denunciante fue identificado como un hombre de 38 años de edad, quien se encontraba desempeñando sus labores habituales a bordo de un vehículo de alquiler.

Ante el personal policial, el trabajador del volante relató con precisión la secuencia de los acontecimientos que motivaron su pedido de auxilio, detallando que mientras conducía un remis, un sujeto solicitó su servicio de transporte y, al arribar al destino acordado, se negó a abonar el viaje. Esta ruptura del acuerdo comercial implícito en la contraprestación del servicio generó un perjuicio directo al conductor, motivando la inmediata presencia policial en el sector.

Procedimiento, aprehensión y directivas judiciales

Frente a la exposición de los hechos por parte del chofer, los uniformados actuaron conforme a los protocolos establecidos para resguardar el orden y la legalidad. Se procedió a la aprehensión del presunto autor del hecho, un joven de apellido Vera, de 29 años de edad, quien fue trasladado y alojado en la dependencia policial.

El aprehendido quedó a estricta disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, la cual evaluará las circunstancias del caso para definir su situación procesal. En paralelo, los agentes invitaron formalmente al trabajador del volante a radicar la denuncia penal correspondiente, trámite que deberá sustanciarse en la Unidad Judicial N° 1 para dar curso definitivo a la investigación judicial.