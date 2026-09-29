Tres años de prisión en suspenso por la muerte de una religiosa atropellada en Ruta 60

La Cámara Penal N° 1 resolvió la situación de Ángel Jesús Rafael Caballero, quien fue condenado por un caso de homicidio culposo ocurrido en el año 2022, cuando una religiosa de apellido González fue atropellada sobre la Ruta 60 y posteriormente murió como consecuencia del hecho.

El proceso judicial llegó a juicio luego de la investigación correspondiente por el siniestro vial que terminó con la vida de la víctima. La acusación estuvo a cargo del fiscal Dr. Alejandro Dalla Lasta, quien intervino durante el debate desarrollado ante el tribunal penal.

El caso tuvo como eje central la responsabilidad de Caballero en el hecho que terminó provocando la muerte de la religiosa, en un episodio ocurrido sobre una de las rutas mencionadas en el expediente.

Tres años de prisión en suspenso

Tras el desarrollo del juicio, la Cámara Penal N° 1 dictó una condena contra Ángel Jesús Rafael Caballero por el delito de homicidio culposo.

La pena establecida por el tribunal fue de tres años de prisión en suspenso, por lo que la sanción privativa de la libertad no será de cumplimiento efectivo en un establecimiento penitenciario, de acuerdo con lo dispuesto en la sentencia. A esta pena se sumó una medida vinculada directamente con la naturaleza del hecho: cinco años de inhabilitación para conducir.

La inhabilitación

Además de los tres años de prisión en suspenso, la resolución judicial contempla una inhabilitación de cinco años para conducir, una medida que impide al condenado ejercer nuevamente la conducción durante el período fijado por la Justicia.

De este modo, la sentencia combina una pena de carácter penal con una restricción específica vinculada a la actividad que estuvo relacionada con el hecho juzgado.

El caso quedó resuelto en la Cámara Penal N° 1 con la condena de Ángel Jesús Rafael Caballero por homicidio culposo, estableciéndose tres años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para conducir por el hecho ocurrido en 2022, en el que murió la religiosa de apellido González tras ser atropellada en la Ruta 60.