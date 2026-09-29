Realizaron un encuentro para construir vínculos libres de violencia

La Secretaría de Biblioteca y Jurisprudencia de la Corte de Justicia realizó en el Club Ateneo Mariano Moreno de Villa Dolores el encuentro denominado "Jugamos en el mismo equipo: construyendo vínculos libres de violencia".

La propuesta convocó a distintos integrantes de la comunidad vinculada con la institución deportiva. Participaron alumnos, padres y miembros de la comunidad del club, quienes formaron parte de un espacio destinado al diálogo y la reflexión en torno a las formas de relacionarse y a la construcción de vínculos libres de violencia.

La actividad tomó como punto de partida situaciones que forman parte de la vida cotidiana de las familias y de la comunidad deportiva, con el propósito de generar un ámbito de intercambio sobre cuestiones relacionadas con el respeto, el cuidado y las relaciones saludables.

El encuentro permitió abordar estas temáticas desde una perspectiva vinculada directamente con las experiencias que atraviesan tanto las familias como quienes forman parte de los espacios deportivos.

El ámbito judicial a cargo del conversatorio

El conversatorio estuvo a cargo de profesionales vinculadas al ámbito judicial, quienes participaron en el desarrollo de la jornada y en el espacio de intercambio con los asistentes.

Las expositoras fueron:

Dra. Olga Amigot Solohaga , jueza de Familia N.º 2.

, jueza de Familia N.º 2. Dra. Marina Belén Teme , secretaria de Violencia del Juzgado de Familia de Primera Nominación.

, secretaria de Violencia del Juzgado de Familia de Primera Nominación. Dra. Stella Manfredi, secretaria de la Biblioteca Judicial.

La participación de las profesionales permitió desarrollar el encuentro desde diferentes miradas relacionadas con la familia, las situaciones de violencia y el acceso a espacios de información y reflexión.

El eje de la propuesta estuvo puesto en la necesidad de construir vínculos libres de violencia, utilizando el ámbito deportivo como espacio para promover el respeto y el cuidado en las relaciones cotidianas.

El deporte como espacio para reflexionar

El nombre elegido para la actividad, "Jugamos en el mismo equipo", vinculó la dinámica propia de una institución deportiva con la construcción de relaciones saludables dentro de la comunidad.

La jornada estuvo dirigida no solamente a quienes practican actividades deportivas, sino también a las familias y a otros integrantes del club. La participación de alumnos, padres y miembros de la comunidad permitió ampliar el espacio de reflexión hacia las distintas relaciones que se construyen en el ámbito cotidiano.

En ese sentido, la propuesta abordó situaciones que forman parte de la vida cotidiana de las familias y de la comunidad deportiva, generando un espacio para conversar sobre el respeto y el cuidado.

La construcción de vínculos saludables fue presentada como uno de los ejes centrales del encuentro, a partir de una instancia de diálogo que permitió compartir reflexiones en torno a las formas de relacionarse.

El agradecimiento de la Ministra de Corte

Durante la actividad, la Ministra de Corte, Dra. Rita Verónica Saldaño, agradeció la participación de quienes formaron parte de esta iniciativa.

Saldaño destacó que la actividad propició un espacio de diálogo y reflexión sobre cuestiones centrales para la convivencia, como el respeto, el cuidado y la construcción de vínculos saludables. La jornada permitió así reunir a integrantes de la comunidad del Club Ateneo Mariano Moreno en torno a una temática que atraviesa las relaciones familiares y deportivas.

El encuentro se desarrolló tomando como referencia situaciones concretas de la vida cotidiana de las familias y de la comunidad deportiva, con el objetivo de generar un ámbito de intercambio que permitiera reflexionar sobre esos vínculos.