Amenazó de muerte a policías durante un operativo: fue detenido

Un operativo de prevención realizado por efectivos de la Seccional Primera en el sector este de la Capital culminó con la aprehensión de un hombre de 35 años, sospechado de haber proferido amenazas de muerte contra el personal policial que intervenía en el procedimiento.

El hecho ocurrió mientras los uniformados desarrollaban recorridos preventivos por la intersección de avenida Alem y calle Prado, una tarea habitual destinada a la prevención y control en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con la información suministrada, durante esas recorridas los efectivos intentaron identificar a un sujeto de 35 años de edad, de apellido Segobia. Fue en ese momento cuando la situación cambió y dio lugar a la intervención policial que concluyó con la aprehensión del hombre.

La reacción del sospechoso

Según lo informado, cuando los efectivos procuraban llevar adelante la identificación del individuo, este se habría tornado agresivo frente al procedimiento que estaban realizando los policías.

En ese contexto, el hombre habría vociferado insultos dirigidos al personal interviniente y, además, habría amenazado de muerte a los efectivos policiales, situación que motivó la inmediata actuación de los uniformados. Ante esa conducta, el personal de la Seccional Primera procedió a la aprehensión del presunto autor del hecho, con el objetivo de ponerlo a disposición de la Justicia para la continuidad de las actuaciones correspondientes.

Una vez concretada la aprehensión, el hombre fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes.

El procedimiento continuó conforme a las disposiciones impartidas por la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, organismo que intervino en el caso y desde donde se indicaron las medidas procesales a seguir respecto del sospechoso.

Intervención judicial

Tras la actuación policial, las actuaciones quedaron bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, que tomó intervención luego de la aprehensión del hombre de apellido Segobia.

Desde ese organismo judicial se impartieron las medidas correspondientes para dar continuidad al procedimiento iniciado a partir del episodio registrado durante los recorridos preventivos desarrollados por los efectivos de la Seccional Primera.