Catamarca concretó la primera destrucción de casi 800 kilos de hojas de coca incautadas

Durante la mañana de este martes, efectivos de la División Secuestro y Custodia de Valores, dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, llevaron adelante el primer operativo de destrucción e incineración de 792 kilogramos de hojas de coca que habían sido incautados en distintos procedimientos.

La acción se desarrolló bajo las directivas del Juzgado Federal de Primera Instancia de Catamarca, con la presencia de testigos civiles, quienes participaron como parte del protocolo establecido para garantizar la transparencia del procedimiento.

El material destruido correspondía a diferentes causas judiciales iniciadas durante el año 2025, y su eliminación se efectuó mediante un proceso de quema conforme a las disposiciones legales vigentes.

Participación de unidades especializadas y operativo coordinado

El procedimiento contó con la colaboración de efectivos pertenecientes a áreas especializadas de la Policía de la Provincia. Entre los equipos que participaron se encontraron integrantes de las Direcciones Bomberos y de Operaciones Especiales (DOE) Kuntur, quienes acompañaron las tareas vinculadas al operativo.

La intervención conjunta de estas divisiones permitió desarrollar una acción organizada y ajustada a los protocolos correspondientes, con la participación de las distintas áreas involucradas en la custodia, traslado y destrucción del material secuestrado.

El marco legal que respaldó la destrucción

La incineración de los 792 Kg. de hojas de coca se llevó a cabo en cumplimiento de lo establecido por la Ley N° 23.737 y el Código Aduanero N° 22.415, normas que forman parte del marco legal aplicado en este tipo de actuaciones vinculadas a delitos federales.

El protocolo de quema tuvo lugar en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, ubicada sobre la Ruta Nacional N° 38, en inmediaciones del Área Industrial El Pantanillo.

La elección del lugar y el desarrollo de la actividad respondieron a los procedimientos previstos para la destrucción del material secuestrado, garantizando la intervención de las autoridades correspondientes y el cumplimiento de las exigencias establecidas por la Justicia.

Una acción enmarcada en la lucha contra el contrabando

La destrucción de la mercadería incautada forma parte del compromiso permanente de las Instituciones de Seguridad y de la Justicia en la lucha contra el contrabando y otros delitos federales.

Desde los organismos intervinientes se destacó que este tipo de procedimientos se realizan bajo los lineamientos establecidos por la Jefatura General de Policía y la Secretaría de Seguridad, con el objetivo de fortalecer las acciones institucionales orientadas a la protección de la comunidad.