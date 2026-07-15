Aumenta la población carcelaria en Argentina: 12.319 detenidos en junio de 2026

La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) dio a conocer un nuevo informe sobre la situación de la población privada de la libertad en el Servicio Penitenciario Federal (SPF), correspondiente al cierre del primer semestre de 2026.

El documento, elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la fiscalía y titulado "Población privada de libertad en cárceles federales", señala que durante junio de 2026 se registró un total de 12.319 personas detenidas en establecimientos del sistema penitenciario federal. La PROCUVIN, dirigida por el fiscal general Alberto Adrián María Gentili, indicó que esa cifra representa un incremento del 1,3% respecto del mismo mes del año 2025.

De esta manera, el informe refleja una continuidad en el crecimiento de la población alojada en las cárceles federales y aporta un panorama detallado sobre la ocupación de los establecimientos, la situación procesal de los internos y la composición de la población penitenciaria.

Sobrepoblación y capacidad del sistema

Uno de los principales datos expuestos por el informe está relacionado con la capacidad de alojamiento del Servicio Penitenciario Federal. Al finalizar el primer semestre de 2026, el documento registró una sobrepoblación del 6,8%, porcentaje que equivale a 785 personas más de las que el sistema puede albergar adecuadamente.

El reporte también analiza la evolución de la ocupación en distintas unidades penitenciarias.

Según los datos difundidos, el mayor incremento de población se registró en la Unidad 36 de Santa Fe, establecimiento que fue incorporado al sistema penitenciario federal en diciembre de 2024. Durante el semestre, esa unidad incrementó su ocupación en 115 personas.

En sentido contrario, el informe indica que la Unidad 17 de Candelaria presentó una disminución de internos. En ese establecimiento, la cantidad de personas alojadas pasó de 188 a 148, lo que representa una reducción de 40 personas durante el período analizado.

Situación procesal de las personas privadas de libertad

El informe también presenta un desglose de la situación jurídica de quienes permanecen alojados en las cárceles federales. De acuerdo con los datos publicados, seis de cada diez personas privadas de la libertad cuentan con una condena firme.

En términos absolutos, esa situación comprende a 7.927 personas. Por otra parte, el 35,6% de la población penitenciaria, equivalente a 4.391 personas, permanece detenida en calidad de procesada.

La comparación con los registros correspondientes a junio de 2025 muestra modificaciones en ambas categorías. Los principales datos son los siguientes:

7.927 personas cuentan con condena firme.

4.391 personas permanecen procesadas.

Los condenados aumentaron un 3,2%, equivalente a 247 personas más.

Las prisiones preventivas disminuyeron un 2,1%, lo que representa 94 personas menos.

Distribución por jurisdicción

Otro de los apartados del informe analiza bajo qué jurisdicción judicial se encuentran las personas alojadas en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal. Según el reporte, la mayor proporción corresponde a causas tramitadas por la Justicia Nacional, seguida por la Justicia Federal.

La distribución informada es la siguiente:

Justicia Nacional: 6.277 personas, equivalentes al 51% de la población.

6.277 personas, equivalentes al de la población. Justicia Federal: 5.416 personas, correspondientes al 44% .

5.416 personas, correspondientes al . Jurisdicciones provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 626 personas, que representan el 5% restante.

Estos datos permiten observar la procedencia judicial de las personas alojadas dentro del sistema penitenciario federal.

Mujeres y población travesti-trans

El reporte también incorpora información específica sobre la composición de la población penitenciaria según género. Al finalizar junio de 2026, el Servicio Penitenciario Federal alojaba:

1.019 mujeres.

33 personas travesti-trans.

En conjunto, ambos grupos representan el 8,5% del total de personas privadas de la libertad en cárceles federales. El informe señala además que, durante el período analizado, la cantidad de mujeres detenidas registró un incremento del 7,4%, mientras que la población travesti-trans se mantuvo relativamente estable.

Respecto de situaciones particulares, el documento informa la existencia de:

11 mujeres embarazadas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal.

18 mujeres detenidas junto a sus hijos e hijas.

La mayoría de estos casos se concentra en el Complejo Penitenciario Federal VII de Ezeiza.

Jóvenes y personas extranjeras

El informe dedica un apartado a otros segmentos específicos de la población penitenciaria. En el grupo de jóvenes de entre 18 y 21 años, se registró un incremento del 7,2%, alcanzando una participación equivalente al 2,4% de la población total alojada en cárceles federales.

En cuanto a la población extranjera, el reporte señala un crecimiento del 1% respecto del período anterior. Al cierre de junio de 2026, las cárceles federales alojaban 1.962 personas extranjeras.