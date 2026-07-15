Operativos vehicular en el Valle Central: 13 motos secuestradas y cuatro arrestados

En el marco de los operativos de prevención y control desarrollados en el Valle Central, efectivos de distintas dependencias de la Policía de la Provincia llevaron adelante una serie de procedimientos de control vehicular e identificación de personas que concluyeron con el secuestro de motocicletas y el arresto de varias personas mayores de edad.

Los controles fueron ejecutados de manera conjunta por numerarios de las Seccionales Primera, Tercera, Cuarta, Sexta y Décima de la Capital, junto con efectivos de las Comisarías de San Isidro y Santa Rosa, pertenecientes al departamento Valle Viejo.

En las tareas también participaron integrantes de los distintos grupos especiales de la fuerza, quienes reforzaron el despliegue operativo en los sectores donde se realizaron los controles. La presencia policial se concentró en lugares estratégicos de las jurisdicciones alcanzadas por el operativo, donde se efectuaron inspecciones sobre vehículos que circulaban por la vía pública y procedimientos de identificación de personas.

Los procedimientos estuvieron orientados a verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley Nacional de Tránsito y en el Código de Faltas de la Provincia, normativa que regula las condiciones de circulación vehicular y las obligaciones de los conductores.

Durante los operativos, el personal policial inspeccionó distintos vehículos y constató diversas infracciones que motivaron la adopción de las medidas previstas por la legislación vigente.

Trece motocicletas fueron incautadas

De acuerdo con la información difundida por la Policía, el balance del operativo arrojó el secuestro de trece motocicletas de distintas marcas y cilindradas.

La medida fue adoptada debido a que los conductores de esos rodados incurrieron en infracciones contempladas tanto por la Ley Nacional de Tránsito como por el Código de Faltas de la Provincia.

Tras la confección de las correspondientes actas de infracción, los vehículos fueron retirados de circulación y trasladados a los lugares establecidos para su resguardo. Entre los resultados del procedimiento se destacan:

13 motocicletas secuestradas.

Rodados de distintas marcas y cilindradas.

Infracciones detectadas a la Ley Nacional de Tránsito.

Infracciones al Código de Faltas de la Provincia.

Cuatro personas quedaron arrestadas

Además de las actuaciones relacionadas con los vehículos, los efectivos policiales procedieron al arresto de cuatro personas. Según se informó oficialmente, se trata de cuatro hombres mayores de edad, quienes fueron trasladados y alojados en las dependencias policiales correspondientes.

Las actuaciones se realizaron en el marco de los procedimientos desplegados durante los controles y quedaron a disposición de las medidas administrativas y legales que correspondan.

Una vez confeccionadas las actas correspondientes por las infracciones constatadas durante los controles, las motocicletas fueron derivadas a los lugares previstos para este tipo de procedimientos. La Policía informó que los rodados fueron remitidos al Corralón Municipal y dependencias policiales jurisdiccionales.

Allí permanecerán conforme a las actuaciones administrativas iniciadas durante el operativo y a las disposiciones previstas para este tipo de secuestros.