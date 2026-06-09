Amenazó a su madre con un hierro y que prendería fuego a la familia

Un grave episodio de violencia familiar motivó la intervención de efectivos policiales en el norte de la Capital, donde un joven de 24 años fue aprehendido luego de ser señalado como el presunto autor de amenazas y agresiones contra integrantes de su propio grupo familiar.

La actuación se originó a partir de un requerimiento emitido por el SAE-911, que alertó a las autoridades sobre una situación que requería una respuesta inmediata. Ante esta circunstancia, personal de la Subcomisaría Quebrada de Moreira se trasladó hasta una vivienda ubicada en las inmediaciones de la intersección de las calles María del Valle Ocampo y Antonio Anzolini, lugar donde se desarrollaban los acontecimientos denunciados.

Al arribar al domicilio, los efectivos policiales dialogaron con una mujer de 42 años de edad, quien relató lo sucedido y brindó detalles de la situación que acababa de atravesar junto a otros integrantes de su familia.

El relato de la madre

Según manifestó la mujer ante los uniformados, momentos antes su hijo habría intentado agredirla físicamente utilizando un trozo de hierro. De acuerdo con su versión, la conducta del joven no se habría limitado únicamente a ella, sino que también habría estado dirigida hacia el resto de los integrantes de su grupo familiar.

La denunciante indicó además que, tras el episodio, el presunto agresor habría amenazado con prender fuego a la familia. La gravedad de las expresiones atribuidas al joven motivó una rápida reacción por parte del personal policial que intervino en el lugar.

Frente a esta situación, los efectivos informaron a la mujer sobre los pasos legales correspondientes y la invitaron a radicar la denuncia penal en el Precinto Judicial N° 8, a fin de que el hecho pudiera ser formalmente incorporado a las actuaciones judiciales pertinentes.

El operativo dentro de la vivienda

Con los datos aportados por la mujer y ante la urgencia del caso, los efectivos policiales actuaron de manera inmediata. Conforme se informó, y contando con la autorización de la propietaria del inmueble, el personal de la Subcomisaría Quebrada de Moreira ingresó a la vivienda con el objetivo de localizar al presunto responsable.

La intervención culminó con la aprehensión de un joven de apellido Gómez, de 24 años de edad, identificado como el supuesto autor de las amenazas y del intento de agresión denunciado por su madre.

Durante el procedimiento, además, los uniformados lograron secuestrar el elemento que habría sido utilizado durante el incidente. Se trataba de un trozo de hierro, objeto que quedó incorporado a las actuaciones realizadas por los investigadores y que fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

La actuación de la Justicia

Tras la aprehensión y el secuestro del elemento mencionado, el joven fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente.

Posteriormente, quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo que tomó intervención en la causa y que tendrá a su cargo la continuidad de las actuaciones judiciales derivadas del hecho.

La investigación se desarrollará bajo las directivas impartidas por la Fiscalía, que deberá analizar las circunstancias denunciadas, las medidas adoptadas por el personal policial y los elementos incorporados al expediente.

Un caso bajo investigación

El procedimiento permitió controlar una situación denunciada como potencialmente riesgosa dentro de un ámbito familiar y derivó en la inmediata intervención de la Justicia. Con la aprehensión del joven de apellido Gómez y el secuestro del hierro señalado en el relato de la denunciante, las actuaciones quedaron formalmente encaminadas para su análisis judicial.

Mientras tanto, la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte continuará con las diligencias correspondientes para determinar el alcance de los hechos denunciados y avanzar en el proceso investigativo iniciado tras la intervención policial en el norte de la Capital.