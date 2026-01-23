Apareció Micaela Yudith Ferreyra, la mujer intensamente buscada en Catamarca

La Policía de la Provincia de Catamarca informó que Micaela Yudith Ferreyra, de 33 años, fue hallada luego de varios días de búsqueda, tras haberse activado el protocolo correspondiente para personas desaparecidas. La información fue confirmada por el Departamento de Investigaciones Judiciales (D-5) y las áreas especializadas en la temática.

La mujer era buscada desde el 20 de enero de 2026, fecha en la que fue vista por última vez en horas del mediodía, alrededor de las 12:00, en el barrio Loteo Parque Sur, según los datos aportados en la denuncia formal. A partir de ese momento, se inició un operativo de búsqueda que incluyó la difusión pública de su imagen y características físicas, con el objetivo de recabar información que permitiera dar con su paradero.

La denuncia por su desaparición fue radicada en la Unidad Judicial N.º 7, lo que dio inicio a las actuaciones correspondientes y a la intervención de distintas áreas de la fuerza policial, entre ellas la Sección Investigaciones y Registro de Personas Desaparecidas, la División Trata de Personas y el Departamento de Investigaciones Judiciales, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Provincia.