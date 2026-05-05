Apareció el nene de 6 años que estaba desaparecido en Corrientes: detienen a su padre

Luego de dos jornadas marcadas por la incertidumbre y la preocupación, el niño de 6 años que era intensamente buscado en la provincia de Corrientes fue finalmente encontrado en las últimas horas. El hallazgo se produjo en el paraje Duraznillo, ubicado a unos 40 kilómetros de la ciudad de Goya, donde el menor se encontraba junto a su padre, quien fue detenido.

La confirmación del hallazgo fue realizada de manera oficial por el jefe de la Policía provincial, dando cierre a una búsqueda que había movilizado a distintas fuerzas de seguridad y generado una amplia repercusión. La localización del niño puso fin a una situación que había comenzado el domingo por la noche en la localidad de Esquina, en un contexto de extrema gravedad.

El abuelo del menor también confirmó que el niño se encontraba en ese paraje rural, aportando un dato clave en medio de la investigación que avanzaba con urgencia.

Allí encontraron al niño

El hecho que desencadenó la búsqueda

La desaparición del niño se produjo en el marco de un episodio violento ocurrido en una vivienda del barrio Manzini, en la localidad de Esquina. Según se desprende de la investigación, el menor fue llevado por su propio padre tras ese hecho, lo que derivó en la activación inmediata de un operativo de búsqueda de gran escala.

El caso adquirió mayor gravedad debido a que, antes de huir con el niño, el hombre protagonizó un ataque armado. Como consecuencia de ese episodio, un vecino resultó herido de bala, lo que incrementó la preocupación de las autoridades y reforzó la necesidad de localizar al menor en el menor tiempo posible.

Este conjunto de circunstancias llevó a que la desaparición fuera considerada de alto riesgo, lo que motivó la aplicación de protocolos específicos para su búsqueda.

La activación del Alerta Sofía

Ante la urgencia del caso, las autoridades decidieron activar el sistema Alerta Sofía, un protocolo nacional diseñado para la búsqueda de menores desaparecidos en situaciones críticas. Este mecanismo permite la difusión inmediata de la información en todo el país, con el objetivo de ampliar el alcance de la búsqueda.

La implementación de este sistema marcó un punto central en el operativo, ya que permitió coordinar acciones y visibilizar el caso a nivel nacional. A partir de su activación, se desplegó un operativo intensivo que involucró a distintas fuerzas de seguridad de la provincia.

El despliegue se concentró especialmente en áreas cercanas a Goya, donde finalmente se logró dar con el paradero del menor.

El hallazgo en una zona rural

El niño fue encontrado en el paraje Duraznillo, una zona rural caracterizada por su difícil acceso, lo que representó un desafío adicional para las tareas de búsqueda. Allí, efectivos de la Policía de Corrientes lograron ubicar al menor junto a su padre.

El procedimiento permitió poner al niño a resguardo y proceder a la detención del progenitor, quien quedó a disposición de la Justicia en el marco de la investigación en curso. Hasta el momento, las autoridades no brindaron detalles precisos sobre el estado de salud del menor ni sobre las circunstancias específicas en las que se concretó el operativo que permitió localizarlo. Tampoco se difundieron pormenores sobre cómo se desarrolló el procedimiento final.



