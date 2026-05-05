Familiares de "Látigo" Ferreyra se movilizan exigiendo que se mantengan las condenas

Familiares de Miguel Ángel "Látigo" Ferreyra llevan adelante una manifestación frente a la Corte de Justicia en reclamo de que se mantengan firmes las condenas dictadas por el crimen ocurrido en diciembre de 2023 en el barrio El Bañado, en Valle Viejo. La protesta se da en un contexto de alta tensión judicial, marcado por la tramitación de una audiencia de casación en la Sala Penal.

El caso tiene como condenados a Mónica Murúa y Jorge Castro, madre e hijo, quienes fueron hallados culpables por un jurado popular. Las penas establecidas fueron de 5 años y tres meses de prisión para Murúa y 10 años para Castro, en un fallo que ahora se encuentra bajo revisión.

La presencia de los familiares frente al máximo tribunal responde al temor concreto de que el veredicto pueda ser anulado, lo que abriría la puerta a la absolución de los acusados. En ese escenario, la movilización se transforma en una expresión directa de presión social y de pedido de justicia.

La audiencia de casación y el planteo de la defensa

El eje central del conflicto judicial radica en la audiencia de casación solicitada por la defensa de los condenados. Los abogados Quiroga Barros y Jorge Bracamonte, representantes de Castro —conocido como "Castruli"— y de su madre, impulsaron un recurso con el objetivo de que se declare la nulidad del veredicto emitido por el jurado popular.

El planteo de los letrados sostiene que la decisión de culpabilidad fue arbitraria, señalando un supuesto apartamiento de la prueba producida durante el juicio. Además, argumentan la existencia de violaciones a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Entre los puntos centrales expuestos por la defensa se destacan:

Cuestionamiento al veredicto: consideran que fue arbitrario.

consideran que fue arbitrario. Apartamiento de la prueba: denuncian una valoración incorrecta de los elementos probatorios.

denuncian una valoración incorrecta de los elementos probatorios. Violación de normativa internacional: mencionan la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

mencionan la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Desestimación de pericias: sostienen que el jurado prescindió de la opinión técnica unánime de cinco profesionales del Cuerpo Interdisciplinario Forense.

En relación específica a la condena de Murúa como partícipe secundaria, los abogados señalaron que el veredicto "carece de racionalidad y certeza", insistiendo en su pedido de nulidad y en la absolución de sus defendidos.

Un antecedente que genera preocupación

La intervención de los abogados Quiroga Barros y Bracamonte en este caso no pasa inadvertida para la familia de la víctima. Ambos letrados fueron quienes obtuvieron la nulidad de una condena a prisión perpetua en el caso del policía Chávez, lo que derivó en la liberación de Aguiar, quien había sido encontrado culpable.

Este antecedente es señalado por los familiares como un elemento que incrementa la preocupación ante la posibilidad de que se repita un desenlace similar en la causa por el crimen de Ferreyra. La referencia constante a ese caso refleja el clima de desconfianza que rodea el proceso judicial actual.

"Que se reafirme la condena"

En el centro de la manifestación se encuentra la voz de Isabel Herrera, madre de Miguel Ángel Ferreyra, quien se expresó con firmeza frente al Poder Judicial. Su reclamo apunta directamente a evitar la nulidad del veredicto y a garantizar que los condenados cumplan las penas impuestas.

"Para nosotros siempre fue una burla una pena de 10 años y otra de 5 años porque una vida no vale eso", afirmó, dejando en claro su disconformidad incluso con las condenas actuales. A su vez, desestimó los argumentos de la defensa en relación al supuesto retraso madurativo de Castro.

Herrera fue contundente al referirse a la posibilidad de que el fallo sea anulado: "Nosotros no vamos a permitir la nulidad. No queremos que pase eso". En esa línea, volvió a mencionar el antecedente del caso Chávez, señalando que los mismos abogados que hoy representan a los condenados en esta causa fueron quienes lograron la liberación en aquel expediente.

El testimonio de la madre estuvo cargado de críticas al sistema judicial. "Pero claro acá la justicia es así. Todos tapan, ellos son los malvivientes, los peores de corruptos y son peores asesinos, porque no les importa el dolor de la gente, no les importa el dolor de una madre, de una esposa, de un hijo, de una hermana, no les importa nada", expresó con dolor.

Finalmente, sintetizó el pedido central de la familia: "Lo que nosotros pedimos es que se reafirme la condena. No queremos un nuevo juicio porque ya se los condenó y no me van a devolver a mi hijo, con otro juicio no me van a devolver a mi hijo. Yo quiero que cumplan los daños que les dio el juicio por jurado".