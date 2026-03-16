Aprehenden a dos personas y secuestran piedras rodocrositas en Catamarca

En la tarde de ayer, alrededor de las 19:45, un procedimiento policial llevado adelante en el inicio de la Cuesta de Minas Capillitas, en el Distrito Choya, dentro del departamento Andalgalá, culminó con la aprehensión de dos personas y el secuestro de minerales y un vehículo.

El operativo fue realizado por efectivos de la Comisaría Departamental Andalgalá, quienes actuaron de manera conjunta con sus pares del Grupo de Infantería de esa ciudad. La intervención tuvo lugar en un punto estratégico del acceso a la zona de Minas Capillitas, un área reconocida por la presencia de minerales.

Durante el procedimiento, el personal policial interceptó a dos individuos que se desplazaban en una camioneta, situación que derivó en un control que terminó con el hallazgo de material mineral en su poder.

Los aprehendidos y el vehículo involucrado

Como resultado del operativo, los efectivos procedieron a aprehender a un joven y a un hombre de 29 y 36 años de edad, respectivamente. Ambos individuos comparten el apellido Santillán, según la información oficial difundida tras el procedimiento.

Los detenidos se trasladaban en una camioneta Toyota Hilux, vehículo en el que transportaban distintos bultos que despertaron la atención del personal policial durante el control.

Entre los elementos que llevaban consigo se encontraban:

Dos (02) bolsas arpilleras

Una (01) mochila

Tras la inspección correspondiente, los uniformados constataron que en el interior de esos bultos se encontraban piedras rodocrositas, un mineral característico de la región.

Secuestro del mineral y del rodado

Ante el hallazgo del material mineral, las autoridades procedieron al secuestro de las piedras rodocrositas, que se encontraban almacenadas en las bolsas arpilleras y la mochila transportadas por los aprehendidos.

Del mismo modo, y como parte del procedimiento, también quedó en calidad de secuestro la camioneta Toyota Hilux en la que circulaban los dos hombres al momento del control policial.

El operativo permitió asegurar tanto el material mineral como el vehículo utilizado para su traslado, quedando ambos elementos bajo custodia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

Intervención judicial y medidas adoptadas

Tras la aprehensión y el secuestro de los elementos mencionados, ambos individuos fueron trasladados y alojados en la seccional policial, donde quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

La causa pasó a la órbita de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial, organismo que tomó intervención en el hecho y desde donde se impartieron las medidas a adoptar en el marco de la investigación.

De esta manera, el procedimiento realizado en el acceso a la Cuesta de Minas Capillitas quedó formalmente incorporado a las actuaciones judiciales correspondientes, mientras se avanza en el análisis de los elementos secuestrados y en la determinación de las responsabilidades de los involucrados.