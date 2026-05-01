La Corte Suprema cierra una nueva puerta judicial en el caso Báez Sosa y ratifica las condenas

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó una decisión de alto impacto al rechazar los recursos presentados por las defensas de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en Villa Gesell en enero de 2020. La resolución, emitida este jueves, implica un nuevo revés judicial para los acusados y reafirma la solidez de las condenas previamente dictadas por la Justicia bonaerense.

El fallo del máximo tribunal no solo desestima los planteos de las defensas, sino que además marca un límite claro en el recorrido judicial de los condenados, consolidando una instancia clave dentro de un expediente que ha tenido una enorme repercusión pública en la Argentina.

Los recursos rechazados y los fundamentos del tribunal

Las presentaciones fueron impulsadas por las defensas de:

Enzo Comelli

Ayrton Viollaz

Blas Cinalli

Luciano Pertossi

Ciro Pertossi

Lucas Pertossi

El objetivo de estos recursos era revertir o revisar las condenas impuestas por la Justicia provincial. Sin embargo, la Corte Suprema resolvió rechazarlos bajo argumentos técnicos y procesales. Según el tribunal, los planteos:

No estaban dirigidos contra una sentencia definitiva , o

, o No cumplían con los requisitos formales exigidos

Este punto resulta central, ya que la Corte no ingresó al análisis de fondo de las condenas, sino que evaluó la admisibilidad de los recursos en términos estrictamente jurídicos.

El caso de Máximo Thomsen

En paralelo, el máximo tribunal también se pronunció sobre la situación de Máximo Thomsen, señalado como uno de los principales responsables del homicidio. En este caso, la Corte rechazó la queja presentada por su defensa debido a incumplimientos técnicos en la presentación judicial.

Este aspecto refuerza la línea argumental adoptada por el tribunal: la improcedencia de los recursos no radica en una revisión del contenido de las condenas, sino en la falta de cumplimiento de los estándares procesales necesarios para habilitar esa revisión.

La vigencia de las condenas

Como consecuencia directa de esta resolución, las condenas dictadas por la Justicia bonaerense continúan plenamente vigentes. Esto implica que las penas impuestas a los condenados se mantienen sin modificaciones, consolidando el criterio adoptado en instancias anteriores del proceso judicial.

El fallo de la Corte Suprema se convierte así en una pieza clave dentro del entramado judicial del caso, al cerrar una vía recursiva relevante para las defensas y reafirmar la estabilidad de las decisiones ya adoptadas.

Un caso de profunda repercusión

El crimen de Fernando Báez Sosa se ha constituido en uno de los expedientes criminales de mayor repercusión pública en la Argentina de los últimos años. La atención mediática y social que generó desde el inicio ha acompañado cada instancia judicial, convirtiendo cada resolución en un hecho de alto impacto.

En este contexto, la decisión de la Corte no solo tiene implicancias jurídicas, sino también simbólicas, al representar una nueva etapa en el desarrollo del caso.