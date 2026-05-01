Una mujer fue atropellada en Chumbicha: la trasladaron al "San Juan Bautista"

Un episodio de siniestro vial con una peatona lesionada tuvo lugar a las 22:00 horas en la localidad de Chumbicha, en el departamento Capayán, generando la intervención de personal policial y sanitario.

El hecho se produjo en la intersección de la Ruta 141, en inmediaciones al ingreso de la ruta 38, un punto de circulación vehicular que fue escenario del impacto entre una camioneta y una mujer que se desplazaba a pie. De acuerdo con la información disponible, una camioneta Renault Trafic de color blanco, conducida por Claudio César Saracho, de 54 años, embistió a la peatona identificada como Beatriz Rasgido, de 39 años.

El hecho

El siniestro se produjo en circunstancias que son materia de análisis, en un sector donde confluyen dos rutas, lo que implica un tránsito vehicular constante. La intervención inmediata de las autoridades permitió asistir a la persona lesionada y ordenar la situación en el lugar.

Tras el impacto, la mujer resultó con un golpe en el hombro izquierdo, una lesión que motivó su rápida atención médica. El operativo de asistencia incluyó la presencia de una ambulancia que procedió a su traslado.

Asistencia médica y traslado

Luego del impacto, Beatriz Rasgido fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada en ambulancia al hospital de la localidad de Chumbicha, donde recibió atención médica por la lesión sufrida.

El traslado se realizó de manera preventiva, con el objetivo de evaluar su estado de salud y descartar posibles complicaciones derivadas del siniestro. La intervención del sistema sanitario permitió brindar una respuesta inmediata ante la situación.