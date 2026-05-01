Se incendió un auto en la madrugada: hallaron una botella con líquido inflamable

Un incendio de vehículo ocurrido en horas de la madrugada es objeto de investigación judicial luego de que se detectaran indicios que podrían apuntar a un origen intencional del fuego. El episodio tuvo lugar a las 04:00 horas en el pasaje Monseñor Vergara, en el tramo comprendido entre las calles Maximio Victoria y Maestro Espadini.

El siniestro afectó a un automóvil Renault Logan de color gris, propiedad de Lucas Nazareno Peschuita, que resultó alcanzado por las llamas en circunstancias que aún se intentan esclarecer.

La intervención inicial estuvo a cargo de efectivos policiales que acudieron al lugar tras ser alertados del incendio, en un contexto que, desde el primer momento, presentó elementos que generaron sospechas sobre la posible intencionalidad del hecho.

Hallazgo clave en la escena

Durante el procedimiento en el lugar, el personal policial encontró una botella de aguarrás, un líquido inflamable que podría haber sido utilizado como acelerante del fuego. Este elemento se convirtió en una pieza central para la investigación, ya que su presencia en la escena abre la hipótesis de un incendio provocado.

El hallazgo fue incorporado como evidencia relevante, lo que motivó la intervención de especialistas para analizar las condiciones en las que se produjo el siniestro y determinar con precisión su origen.

Intervención de bomberos

Tras la llegada de los equipos de emergencia, los bomberos realizaron las tareas correspondientes para extinguir el fuego y evitar su propagación. Una vez controlada la situación, se dio paso a la labor técnica del perito en siniestros, quien inspeccionó el vehículo afectado.

El objetivo del peritaje es establecer cómo y dónde se originó el foco ígneo, evaluando tanto las condiciones del automóvil como los elementos encontrados en el lugar. La presencia de la botella con líquido inflamable constituye un factor determinante en este análisis, ya que podría confirmar la hipótesis de un incendio intencional.

Investigación judicial en curso

Ante los indicios detectados, la Unidad Judicial N° 4 inició una investigación de oficio, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar si existió responsabilidad penal en el hecho.

La causa se encuentra en etapa inicial, con la recolección de pruebas y la evaluación de los elementos obtenidos en el lugar. El análisis pericial y la evidencia material serán fundamentales para avanzar en la determinación de las causas del incendio.