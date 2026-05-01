Triple femicidio en Florencio Varela: se conoció cuándo "Pequeño J" será trasladado a la Argentina

El proceso judicial por el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela sumará un capítulo determinante el próximo lunes por la tarde con el arribo al país de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J". El acusado, señalado como uno de los principales responsables de la organización criminal vinculada al caso, será trasladado desde Perú bajo un estricto operativo de seguridad para responder ante la Justicia argentina.

Su llegada no solo representa un avance administrativo en el expediente, sino que también abre la puerta a nuevas instancias judiciales que podrían profundizar la investigación sobre el entramado delictivo detrás de los asesinatos. El caso, que conmocionó a la zona sur del conurbano bonaerense, sigue siendo un símbolo de la violencia extrema asociada a redes criminales complejas.

La captura y el proceso de extradición

"Pequeño J" fue capturado meses atrás en territorio peruano, donde permanecía detenido tras ser identificado como una pieza clave dentro de la estructura criminal investigada. Desde entonces, el proceso de extradición avanzó de manera progresiva hasta ingresar recientemente en su etapa final, luego de que Perú notificara formalmente su disponibilidad para concretar el traslado hacia la Argentina.

Este procedimiento internacional implicó una coordinación entre autoridades judiciales y de seguridad de ambos países, reflejando la dimensión transnacional del caso. La llegada del acusado permitirá a los investigadores locales acceder de manera directa a su testimonio y avanzar en la reconstrucción de los hechos con mayor precisión.

Un entramado narco bajo la lupa

La causa no se limita al brutal asesinato de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. Los investigadores sostienen que detrás del crimen existe un entramado narco que habría sido determinante en la planificación y ejecución del ataque.

En ese contexto, la figura de "Pequeño J" adquiere especial relevancia, ya que está acusado de integrar —y posiblemente liderar— sectores de esta organización criminal. Su declaración podría aportar datos cruciales sobre:

La estructura interna del grupo delictivo

Los roles de cada uno de los involucrados

Los móviles detrás del triple femicidio

Las conexiones con otras actividades ilícitas

Cada uno de estos puntos es considerado clave para consolidar la acusación y avanzar hacia un juicio con mayores certezas.

El reclamo de las familias

Mientras la causa avanza, las familias de las víctimas mantienen un reclamo firme: justicia y penas ejemplares para todos los responsables. La llegada de "Pequeño J" es vista como una oportunidad para acelerar el proceso judicial, que hasta el momento ha estado marcado por demoras propias de la complejidad del caso.

El impacto social del crimen sigue vigente. La brutalidad del hecho y la juventud de las víctimas lo convirtieron en uno de los episodios más conmocionantes de los últimos años, generando una fuerte demanda pública de respuestas concretas por parte del sistema judicial.

Expectativa y tensión ante lo que viene

El arribo de "Pequeño J" genera expectativas, pero también tensión. La complejidad del caso, sumada a la gravedad de los hechos investigados, exige un abordaje meticuloso por parte de las autoridades.

La próxima semana marcará así el inicio de una etapa decisiva, donde cada declaración, cada prueba y cada movimiento judicial podrán acercar —o alejar— la posibilidad de una resolución definitiva.

En un escenario atravesado por el dolor de las familias y la presión social, la Justicia se enfrenta ahora al desafío de transformar este avance procesal en resultados concretos, capaces de aportar verdad y responsabilidad en un caso que aún exige respuestas.