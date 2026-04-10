Aprehenden a un hombre de 36 años por tocamientos a una adolescente de 14 años

Un hombre de 36 años fue aprehendido en la localidad de Fiambalá, departamento Tinogasta, luego de haber sido señalado como el presunto autor de un hecho de tocamientos impúdicos contra una adolescente de 14 años. El procedimiento fue concretado por efectivos policiales de la Comisaría de Fiambalá, que intervinieron tras tomar conocimiento de lo sucedido.

De acuerdo con la información suministrada, numerarios de la dependencia policial local llevaron adelante la aprehensión del sospechoso en esa localidad del departamento Tinogasta. El hombre, de 36 años de edad, fue sindicado como quien habría realizado tocamientos impúdicos a una adolescente de 14 años.

La actuación policial se centró en la rápida localización y traslado del presunto autor hacia la sede policial, en el marco de las actuaciones iniciadas a partir del episodio denunciado. La intervención de la fuerza permitió que el sospechoso quedara inmediatamente bajo resguardo institucional mientras avanzan las medidas judiciales correspondientes.

El acusado quedó a disposición de la Justicia

Tras la aprehensión, el hombre fue trasladado a la seccional, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, organismo que tendrá a su cargo la continuidad de la investigación y la definición de las medidas procesales a seguir.

La permanencia del sospechoso en la dependencia policial responde a la decisión de mantenerlo a disposición de la autoridad judicial competente, mientras se incorporan elementos a la causa.

Denuncia penal

En paralelo al procedimiento, desde el ámbito policial se invitó a los progenitores de la adolescente damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente, un paso clave dentro del avance formal del expediente judicial. Este aspecto forma parte del circuito institucional habitual en este tipo de hechos, donde la denuncia de los familiares de la víctima permite robustecer las actuaciones y dar curso a las diligencias que requiera la Fiscalía interviniente.

La secuencia informada marca que, tras el episodio, la respuesta policial se enfocó en la aprehensión del presunto autor, su puesta a disposición de la Justicia y la orientación a la familia de la adolescente para la formalización de la denuncia.