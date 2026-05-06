Aprehenden a un joven por agresión, daños y amenazas con un trozo de vidrio

Un joven de 19 años fue aprehendido en el departamento Valle Viejo tras ser señalado como presunto autor de una agresión física, daños materiales y amenazas de muerte contra otro joven de la misma edad. El procedimiento fue llevado a cabo por numerarios de la Comisaría de Santa Rosa, quienes intervinieron luego de tomar conocimiento de lo ocurrido.

El hecho tuvo lugar en un descampado del barrio 50 viviendas, en esa localidad, donde los efectivos lograron ubicar al sospechoso, identificado por su apellido como Vildoza, y proceder a su aprehensión. Según se informó, el joven habría protagonizado momentos antes un episodio de violencia que incluyó no solo una agresión física directa, sino también la destrucción de bienes y amenazas con un elemento contundente.

La intervención policial permitió contener la situación en el lugar y trasladar al presunto agresor a la dependencia, donde quedó alojado a la espera de las actuaciones judiciales correspondientes.

Detalles del hecho y la acusación

De acuerdo con la información oficial, el joven aprehendido está acusado de haber agredido físicamente a otro individuo de su misma edad, en un episodio que se habría desarrollado en un contexto de violencia directa. Además, se le atribuye haber causado daños materiales en el inmueble de la víctima, lo que agrava el cuadro de la situación.

Uno de los elementos más relevantes del caso es la presunta utilización de un trozo de vidrio como medio de intimidación. Según lo señalado, el sospechoso habría amenazado de muerte al damnificado utilizando ese objeto, lo que introduce un componente de riesgo adicional en el hecho.

Estos elementos configuran un episodio que combina violencia física, intimidación y afectación a la propiedad, lo que motivó la inmediata intervención policial.

Intervención judicial

Tras la aprehensión del joven, se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, que quedó a cargo de la investigación y de definir los pasos a seguir en el marco de la causa.

El sospechoso permanece alojado en la dependencia policial, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades.

En paralelo, las autoridades invitaron al damnificado a formalizar la denuncia penal en la Unidad Judicial N° 10, instancia necesaria para el avance del proceso judicial. Este paso permitirá incorporar el testimonio de la víctima y dar sustento a la investigación en curso.