Conmoción en Fiambalá: dejaron la cabeza de un perro en el ingreso del IES

Un hecho de extrema gravedad y profundo impacto se registró en las últimas horas en la localidad de Fiambalá, donde personal de servicios generales del Instituto de Estudios Superiores de Fiambalá (IESF) encontró, durante la madrugada, la cabeza de un perro en uno de los accesos al edificio educativo.

El descubrimiento se produjo al momento en que los trabajadores arribaron a la institución para iniciar sus tareas habituales, encontrándose con una escena desagradable y perturbadora, que generó inmediata preocupación entre el personal. Según se informó, la cabeza del animal se encontraba aún sangrando, lo que acentuó el impacto del hecho.

La situación fue advertida en uno de los ingresos al establecimiento, donde el elemento fue arrojado, en un episodio que no sólo provocó conmoción, sino también incertidumbre sobre las motivaciones detrás de este acto.

IMAGENES SENSIBLES - Foto gentileza FM Tabaruco

Antecedentes recientes de vandalismo

El episodio no se presenta de manera aislada. Días pasados, el edificio del IESF ya había sido objeto de ataques, en un contexto que ahora suma un nuevo hecho que eleva el nivel de preocupación.

El lunes anterior, la institución amaneció con los vidrios de sus aberturas rotos, luego de haber sido atacada con piedras. Este accionar provocó daños materiales en el edificio y motivó la intervención de las autoridades educativas, que realizaron la correspondiente denuncia.

En ese marco, se confirmó que el establecimiento fue blanco de un acto de vandalismo, donde desconocidos arrojaron piedras contra las instalaciones, generando la rotura de los vidrios. La reiteración de estos episodios configura un escenario de incertidumbre para quienes desempeñan tareas en el lugar.

Intervención y medidas de seguridad

Tras los ataques, las autoridades educativas dieron inmediato aviso a la Policía con el objetivo de avanzar en la identificación de los responsables. En este contexto, se dispuso presencia policial en el ingreso a las escuelas, como medida preventiva ante la seguidilla de hechos registrados.

Uno de los puntos donde se observó esta medida fue en el acceso a la Escuela N° 224, en el marco de un operativo destinado a reforzar la seguridad en los establecimientos educativos de la zona. La intervención de las fuerzas de seguridad se produce en un escenario donde los hechos recientes no sólo implican daños materiales, sino también situaciones que generan inquietud en la comunidad educativa.

Incertidumbre en la comunidad educativa

El hallazgo de la cabeza del animal, sumado a los antecedentes de vandalismo, coloca en una situación de alerta al personal del Instituto de Estudios Superiores de Fiambalá. Desde la institución, no se comprenden las causas que motivaron estos ataques, lo que incrementa la sensación de preocupación.

El hecho ocurrido en la madrugada se suma a una serie de episodios que tienen como punto en común el mismo edificio, lo que refuerza la necesidad de esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.