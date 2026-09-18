Aprehenden a un joven por causar disturbios y robarle a su madre en Catamarca

En la mañana de hoy, a las 11:00, la tranquilidad habitual del barrio 18 Viviendas Sur se vio abruptamente interrumpida por un episodio de conflicto intrafamiliar que requirió una pronta respuesta de las fuerzas de seguridad locales. Tras coordinar la alerta inicial a través del Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911), los efectivos pertenecientes al personal del COEM-Kappa se desplegaron con celeridad hacia un domicilio particular ubicado en el mencionado sector habitacional.

Al arribar al inmueble, el personal policial tomó contacto directo con la solicitante, una mujer de 46 años de edad, quien expuso ante los uniformados la gravedad de lo acontecido instantes antes. De acuerdo con el testimonio brindado por la mujer, su propio hijo, un joven de 21 años e identificado por su apellido Palavecino, fue sindicado directamente por ella como el presunto autor de haber generado un severo desorden en el interior de la vivienda, además de haber cometido un hecho ilícito en su perjuicio.

Procedimiento de aprehensión y actuaciones judiciales

Ante la contundencia de lo expuesto por la damnificada y la gravedad de las acusaciones manifestadas en el lugar de los hechos, los agentes del grupo motorizado o de respuesta rápida procedieron de inmediato a la aprehensión del causante para neutralizar el conflicto y resguardar la integridad física de la denunciante.

Fuerza interviniente en la aprehensión: Efectivos del COEM-Kappa, comisionados tras el aviso emitido por el SAE-911.

Identidad y edad del aprehendido: Un joven de 21 años, de apellido Palavecino.

Parte damnificada: Su madre, una mujer de 46 años de edad, habitante del inmueble.

Lugar del procedimiento: Domicilio ubicado en el barrio 18 Viviendas Sur.

Hora del operativo: Exactamente a las 11:00 de la mañana de hoy.

Traslado a la Seccional Segunda y derivación a la Unidad Judicial N° 2

Una vez concretada la aprehensión del individuo en el lugar de los hechos, las autoridades policiales procedieron a su formal traslado para continuar con las diligencias legales correspondientes. El joven quedó alojado bajo custodia en la Seccional Segunda, dependencia de la fuerza de seguridad que interviene por estricta razón de jurisdicción en esa zona.

El aprehendido fue puesto de manera inmediata a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo judicial que asumió el control de la causa para evaluar las responsabilidades penales del acusado, así como la caracterización legal del delito denunciado. En paralelo a la detención del sospechoso, los efectivos policiales a cargo de la actuación procedieron a invitar formalmente a la víctima a concurrir a las instalaciones de la Unidad Judicial N° 2, con el propósito de radicar la denuncia penal correspondiente que permita sostener el avance de la investigación en los tribunales.