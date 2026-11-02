Aprehendieron a un adolescente por el arrebato de un celular

Un adolescente de 15 años fue aprehendido por efectivos de la Seccional Séptima, luego de ser señalado como presunto autor del arrebato de un teléfono celular perteneciente a una jovencita de 13 años. El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de la calle Yacogasta y avenida Choya, donde los numerarios policiales intervinieron tras el hecho.

De acuerdo con la información oficial, el adolescente habría sustraído el aparato de comunicación minutos antes de la intervención policial. La modalidad delictiva señalada fue la de arrebato, mediante la cual el presunto autor se habría apoderado de un teléfono Motorola E13, propiedad de la menor de edad.

La actuación de los efectivos permitió recuperar el dispositivo en el lugar del procedimiento. El teléfono quedó en calidad de secuestro, mientras que el adolescente fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

El celular fue recuperado y quedó secuestrado

El teléfono celular sustraído era un Motorola E13, perteneciente a una jovencita de 13 años. Según se indicó, el hecho habría ocurrido minutos antes de que los numerarios de la Seccional Séptima procedieran a la aprehensión del adolescente de 15 años.

Durante el procedimiento, los policías lograron recuperar el aparato de comunicación, que fue incorporado a las actuaciones en calidad de secuestro. La recuperación del teléfono constituyó uno de los resultados centrales de la intervención, ya que permitió que el dispositivo señalado como sustraído quedara bajo resguardo policial.

La información difundida precisó que el procedimiento se desarrolló en la intersección de calle Yacogasta y avenida Choya, aunque no se brindaron mayores detalles sobre las circunstancias específicas en las que se produjo el arrebato ni sobre la secuencia previa a la intervención de los efectivos.

Intervención de la Fiscalía Penal Juvenil

Tras la aprehensión, el presunto autor del ilícito fue puesto a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil, organismo desde el cual se impartieron las directivas a seguir.

La intervención de la fiscalía se produjo luego de que los efectivos policiales concretaran el procedimiento y recuperaran el teléfono celular denunciado como sustraído. De esta manera, las actuaciones quedaron bajo la órbita de la autoridad judicial competente, que deberá determinar los pasos correspondientes en relación con el adolescente involucrado.