Cyber Monday y feriado bancario: Ciberdelitos alerta por posibles estafas virtuales

La División Ciberdelitos, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales de la Policía de la Provincia, comunicó a la comunidad sobre posibles maniobras de estafas virtuales que podrían intensificarse durante el período del Cyber Monday 2026 y el próximo feriado bancario.

La advertencia apunta a la coincidencia de ambos acontecimientos, un escenario que podría ser utilizado por delincuentes para implementar distintas modalidades de engaño. Según el organismo policial, los intentos de fraude podrían llegar a través de mensajes de texto, WhatsApp, correos electrónicos y llamadas telefónicas, con el objetivo de obtener información personal y bancaria, además de credenciales de acceso de las víctimas.

En este contexto, la Policía pidió prestar especial atención a las comunicaciones que informen sobre compras desconocidas, supuestos bloqueos de tarjetas o problemas con el dinero depositado en las entidades financieras. La preocupación se centra en las maniobras que buscan generar una reacción inmediata y llevar a las personas a entregar datos que permitan acceder a sus cuentas o dispositivos.

Cómo operan los delincuentes mediante enlaces falsos

Una de las modalidades señaladas por la División Ciberdelitos consiste en el envío de mensajes que notifican sobre una supuesta compra realizada con tarjeta de crédito o débito por un determinado importe. En otros casos, los estafadores indican que alguien habría intentado efectuar una operación utilizando los datos de la víctima.

A partir de ese aviso, ofrecen un supuesto enlace para cancelar la compra, desconocer la operación o bloquear la tarjeta. El mensaje puede estar diseñado para generar preocupación, curiosidad o una sensación de urgencia, de modo que la persona ingrese al sitio indicado sin verificar previamente su autenticidad.

Al acceder al enlace, la víctima podría ser redirigida a una página falsa que imita la apariencia de una entidad legítima. Allí se le solicitaría ingresar usuarios, contraseñas, códigos de seguridad, datos de tarjetas u otra información personal.

La maniobra puede adoptar distintas formas. Según la advertencia policial, algunos enlaces pueden conducir a la descarga de aplicaciones maliciosas o utilizarse como parte de un procedimiento destinado a tomar el control de una cuenta o de un dispositivo.

Por ese motivo, la División Ciberdelitos recomendó no responder ni ingresar a enlaces recibidos por canales de mensajería o correo electrónico cuando se trate de avisos sobre compras desconocidas, bloqueos de cuentas o supuestas operaciones bancarias que no hayan sido reconocidas.

Llamadas que simulan ser de entidades bancarias

Otra modalidad de fraude consiste en realizar llamadas telefónicas en las que los delincuentes se presentan como empleados de bancos. En esos contactos, argumentan que, debido al feriado y al cierre temporal de las sucursales, el dinero de los usuarios podría quedar retenido o bloqueado.

Bajo ese pretexto, solicitan validar datos personales, información bancaria o claves de acceso. En algunos casos, también envían enlaces para realizar una supuesta actualización o verificación de seguridad. La Policía advirtió que estas comunicaciones no deben ser consideradas legítimas por el solo hecho de que mencionen una entidad bancaria o una situación vinculada con el calendario de atención. El cierre temporal de las sucursales no implica que los clientes deban realizar procedimientos extraordinarios para proteger sus fondos.

La regla fundamental, según el organismo, es que ningún banco necesita que un cliente ingrese a un enlace enviado por un desconocido para proteger su dinero, y ningún empleado bancario debe solicitar claves, contraseñas o códigos de seguridad.

Las recomendaciones para evitar una estafa

Desde la División Ciberdelitos se difundió una serie de medidas preventivas para reducir el riesgo de caer en este tipo de maniobras:

No ingresar a enlaces recibidos por mensajes de texto, WhatsApp o correos electrónicos que informen sobre compras desconocidas o bloqueos de cuentas.

No brindar claves bancarias, contraseñas, códigos de verificación ni tokens de seguridad por teléfono o mensajes.

Recordar que las entidades bancarias no solicitan claves de acceso ni códigos de seguridad mediante llamadas telefónicas.

Ante cualquier duda, ingresar directamente a la aplicación oficial del banco o comunicarse mediante sus canales oficiales.

No descargar aplicaciones ni permitir el acceso remoto al dispositivo por indicación de personas desconocidas.

La recomendación también establece que, ante la recepción de mensajes o llamadas sospechosas, se debe cortar la comunicación y verificar la información a través de los canales oficiales de la entidad bancaria.

Estas medidas buscan evitar que la preocupación por una supuesta compra, un bloqueo o una demora bancaria sea utilizada como mecanismo para obtener información confidencial. La prevención, según la advertencia, consiste en no compartir datos sensibles y no realizar acciones solicitadas por contactos cuya identidad no haya sido verificada.

Cyber Monday 2026: fechas y canales oficiales

La Policía incluyó en su comunicación el cronograma comercial del Cyber Monday 2026. La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) llevará adelante una nueva edición del evento durante los días lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de noviembre.

El período comenzará a las 00:00 del lunes 2 de noviembre y finalizará a las 23:59 del miércoles 4. Durante esas jornadas, distintas marcas y comercios adheridos ofrecerán promociones y descuentos en productos y servicios mediante plataformas digitales.

Para consultar las ofertas y las marcas participantes, se recomienda ingresar exclusivamente al sitio oficial:

https://www.cybermonday.com.ar/

La referencia al portal oficial forma parte de las medidas de prevención, ya que permite a los usuarios consultar la información comercial sin recurrir a enlaces enviados por desconocidos.

Cinco días consecutivos sin atención bancaria presencial

El comunicado también detalla el período de inactividad bancaria previsto para noviembre, que comprenderá cinco días consecutivos sin atención habitual en las sucursales, desde el viernes 6 hasta el martes 10, inclusive.

El cronograma informado es el siguiente:

Viernes 6 de noviembre: Día del Trabajador Bancario.

Sábado 7 y domingo 8 de noviembre: cierre habitual por fin de semana.

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional.

Martes 10 de noviembre: feriado bancario dispuesto por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Durante ese período no habrá atención presencial habitual en las sucursales bancarias. Por ese motivo, se recomienda a los usuarios prever con anticipación sus operaciones y utilizar únicamente los canales digitales oficiales de sus entidades financieras.

La División Ciberdelitos remarcó que el cierre temporal de los bancos no obliga a realizar trámites especiales para proteger los fondos. Ningún cliente debe compartir claves o códigos de seguridad con terceros, aunque estos se presenten como empleados de una entidad o argumenten que es necesario verificar una cuenta.

Dónde realizar consultas o denuncias

Ante una posible estafa o la recepción de comunicaciones sospechosas, la Policía de Catamarca recordó los canales de contacto disponibles:

SAE: 911.

División Ciberdelitos (D-5) - Policía de Catamarca: 383-4437523.

Correo electrónico: [email protected].

La advertencia policial pone el foco en la necesidad de mantener precauciones durante las jornadas de promociones comerciales y el período de inactividad bancaria. Los mensajes sobre compras desconocidas, los enlaces para cancelar operaciones y las llamadas que anuncian supuestos bloqueos de dinero pueden formar parte de maniobras destinadas a obtener información personal y financiera.