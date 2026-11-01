Falleció reconocido vecino de Fiambalá víctima de un siniestro vial

La localidad de Fiambalá atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de Carlos Donato Rodríguez, de 68 años, un reconocido vecino que perdió la vida durante las primeras horas de este domingo en el Hospital San Juan Bautista de la ciudad Capital, donde permanecía internado luego de protagonizar un grave siniestro vial.

La noticia provocó una fuerte conmoción entre los habitantes de la localidad, donde Rodríguez era conocido afectuosamente como "Carlitos" y había construido, a lo largo de su vida, numerosos vínculos personales, laborales y culturales.

Su fallecimiento se produjo después de un accidente ocurrido durante la tarde del sábado, cuando transitaba por una zona urbana de Fiambalá y fue embestido por una motocicleta de gran cilindrada. El impacto le provocó lesiones de consideración que inicialmente requirieron atención médica en el hospital local y posteriormente motivaron su derivación de urgencia hacia la Capital provincial.

Pese a la asistencia recibida y al traslado dispuesto ante la gravedad de su estado, durante la madrugada de este domingo se confirmó su fallecimiento.

El siniestro

El accidente vial tuvo lugar durante la tarde del sábado, alrededor de las 19 horas, sobre la avenida Diego Carrizo de Frites, en el tramo urbano correspondiente a la Ruta Provincial N.º 34. El hecho se produjo en inmediaciones del Club Racing de Fiambalá, dentro del barrio Guanchín, cuando Carlos Donato Rodríguez transitaba por ese sector y, por causas que son materia de investigación judicial, fue embestido por una motocicleta de gran cilindrada.

La colisión provocó que el peatón sufriera lesiones de consideración, por lo que recibió asistencia médica inicial en el hospital local. Sin embargo, debido a la gravedad del cuadro que presentaba, las autoridades dispusieron su traslado urgente hacia la ciudad Capital para continuar con la atención sanitaria.

El recorrido asistencial culminó en el Hospital San Juan Bautista, donde Rodríguez permaneció internado hasta que, durante las primeras horas de este domingo, se confirmó su fallecimiento.

La aprehensión del motociclista

En paralelo con la asistencia médica brindada a la víctima, se desarrollaron las actuaciones judiciales correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro. Según la información proporcionada, por disposición de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, que quedó a cargo de las actuaciones, el conductor de la motocicleta fue aprehendido y posteriormente alojado a disposición de la Justicia.

Se indicó que el motociclista no sería oriundo de Fiambalá, un dato que también fue consignado en la información sobre el procedimiento. De esta manera, el caso quedó bajo la órbita judicial, mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes por el siniestro vial ocurrido en el sector urbano de la Ruta Provincial N.º 34.

Un trabajador municipal que dejó su huella en Fiambalá

Más allá de las circunstancias del accidente, la noticia de su fallecimiento generó una profunda tristeza por la trayectoria personal y laboral de Carlos Rodríguez, quien durante muchos años formó parte de la vida cotidiana de la comunidad.

Carlitos fue empleado de la Municipalidad de Fiambalá, institución en la que desarrolló distintas tareas a lo largo de su vida laboral. Inicialmente, cumplió funciones vinculadas al parque automotor municipal, un ámbito en el que desarrolló parte de su trayectoria como trabajador de la comuna.

Posteriormente, continuó desempeñándose como chofer de la combi destinada al traslado de alumnos de la Escuela Especial N.º 11, tarea que constituyó la última etapa de su vida laboral antes de acceder a la jubilación. Su trabajo como conductor de ese transporte escolar formó parte de su recorrido dentro del ámbito municipal y de su vinculación con una institución educativa de la localidad.

Con el paso de los años, Rodríguez logró construir una relación de cercanía con numerosos vecinos y familias fiambalenses. Su manera de ser, su permanente predisposición y su amabilidad fueron algunas de las características que quienes lo conocían destacaban de su personalidad.

Un músico y animador de fiestas y patios criollos

La trayectoria de Carlitos no estuvo vinculada únicamente con su trabajo municipal. También tuvo una participación destacada en la cultura popular de Fiambalá, donde se desempeñó como músico y animador de numerosos encuentros sociales.

Su presencia acompañó innumerables fiestas y patios criollos, espacios en los que la música y las reuniones populares forman parte de las expresiones culturales y de la vida comunitaria. A través de su actividad musical, Rodríguez dejó una huella especial entre quienes compartieron con él esos encuentros. Su participación en celebraciones y reuniones lo convirtió en una figura conocida dentro de distintos ámbitos de la vida social de la localidad.

Fue, de acuerdo con el recuerdo expresado en la información sobre su partida, un destacado animador de acontecimientos populares, donde su música acompañó momentos que permanecen en la memoria de numerosas personas.

Esa faceta artística se sumó a su historia como trabajador municipal y a su condición de vecino reconocido y apreciado.