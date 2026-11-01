Catamarca: denunció un supuesto abuso sexual y hay un antecedente que terminó en absolución

Una adolescente de 17 años denunció el último fin de semana a la pareja de su madre por un supuesto abuso sexual simple. El hecho habría ocurrido en la vivienda donde convivía con el hombre y el resto de su familia.

La presentación tiene como antecedente otra denuncia realizada el año pasado. En aquella oportunidad, la propia adolescente le contó a su padre que habría sido víctima de abusos sexuales por parte de quien era pareja de su madre. Los hechos denunciados habrían ocurrido cuando la chica tenía entre 9 y 12 años.

La causa llegó este año a juicio por jurados. Sin embargo, durante el debate la adolescente se retractó de aquella acusación y el jurado popular resolvió absolver al acusado. De esta manera, no hubo condena.

Luego del proceso judicial, la joven se fue a vivir con su padre, aunque posteriormente regresó al domicilio de su madre y su pareja. Según trascendió, el regreso habría estado relacionado con diferencias con su padre por los límites y las reglas de convivencia.

Ahora, la Justicia investiga esta nueva denuncia y deberá determinar qué ocurrió y si existen elementos que permitan avanzar contra el nuevo acusado.