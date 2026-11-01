Violencia intrafamiliar: un joven fue denunciado por agredir a su hermana

Un nuevo procedimiento policial relacionado con un presunto episodio de violencia intrafamiliar se registró en el sector sur de la Capital, donde efectivos de la Comisaría Novena aprehendieron a un joven de 25 años, quien fue señalado por su propia hermana como supuesto autor de un hecho de estas características.

La intervención se produjo luego de que los numerarios policiales fueran alertados a través del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911, que puso en conocimiento de la situación al personal de la dependencia correspondiente.

A partir de esa comunicación, los efectivos se trasladaron hasta la Manzana G del barrio San Antonio Sur, donde tomaron intervención ante el episodio informado.

Una vez en el lugar, los policías procedieron a la aprehensión de un joven de apellido Arreguez, de 25 años, quien había sido sindicado por una mujer de 24 años, identificada en la información policial como su propia hermana, como el supuesto responsable de un hecho de violencia intrafamiliar.

La propia hermana lo denunció

Uno de los aspectos centrales del procedimiento fue la identificación del presunto involucrado por parte de la persona que habría resultado damnificada.

Según la información suministrada, una joven mujer de 24 años señaló a su hermano, de apellido Arreguez y de 25 años, como supuesto autor del episodio de violencia intrafamiliar.

La sindicación realizada por la mujer motivó la intervención policial y la posterior aprehensión del joven en el barrio San Antonio Sur. En este contexto, los efectivos actuaron luego de recibir la alerta del SAE-911 y se constituyeron en el domicilio indicado, ubicado en la Manzana G del mencionado barrio del sur capitalino.

Una vez concretada la aprehensión, se indicó a la mujer damnificada que debía formalizar la denuncia penal correspondiente ante las autoridades judiciales. Para ello, fue invitada a presentarse en la Unidad Judicial N° 9, dependencia donde podría radicar la denuncia vinculada con el episodio que motivó la intervención policial.

El sospechoso quedó a disposición de la Fiscalía del Distrito Sur

Tras el procedimiento, el joven de apellido Arreguez, de 25 años, fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente. De acuerdo con lo informado, quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo judicial que tomó intervención en el caso.

La situación del sospechoso quedó así bajo la órbita de la autoridad judicial competente, mientras se desarrollaban las actuaciones relacionadas con el episodio denunciado.