Aprehendieron a un hombre acusado de violar una restricción de acercamiento

El operativo se desarrolló en un domicilio ubicado sobre la calle Jorge "Negro" Herrera S/N°, donde los uniformados intervinieron tras tomar conocimiento de la presunta violación de la disposición judicial vigente. Según se informó oficialmente, el sospechoso habría incumplido una medida de restricción de acercamiento dictada en favor de una mujer de 38 años, quien sería su expareja. Ante esa situación, el personal policial procedió a la aprehensión del sujeto y posteriormente concretó su traslado a la dependencia correspondiente.

El hombre quedó alojado en la Comisaría Octava, que intervino por cuestiones de jurisdicción, mientras avanza la actuación judicial bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.

Intervención del GIR-Norte

La intervención estuvo a cargo de efectivos del Grupo de Intervención Rápida GIR-Norte, unidad policial que se constituyó en el domicilio señalado luego de registrarse el presunto incumplimiento de la medida judicial.

El procedimiento se concretó en una vivienda ubicada sobre calle Jorge "Negro" Herrera, en el sector norte de la Capital, donde los policías procedieron a reducir y aprehender al hombre señalado. De acuerdo con la información difundida, la acusación se centra en el supuesto quebrantamiento de una restricción de acercamiento, una medida judicial dispuesta para proteger a la mujer involucrada en el caso.

Tras la aprehensión, el sospechoso fue trasladado hacia la Comisaría Octava, dependencia que tomó intervención formal en el hecho por corresponder a la jurisdicción donde ocurrió el episodio.

La actuación judicial

Una vez finalizado el procedimiento policial, el hombre quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades en torno al hecho denunciado.

La causa se encuentra vinculada al incumplimiento de una medida judicial de protección, en un contexto relacionado con violencia familiar y de género.

Tras difundir el procedimiento, las autoridades recordaron los canales oficiales de asistencia y contención disponibles para mujeres víctimas de violencia familiar y de género. En ese marco, se reiteró que las personas que atraviesen situaciones de violencia pueden comunicarse de manera gratuita a través de: