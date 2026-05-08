Violó una restricción judicial y atacó la vivienda de su expareja

Un nuevo episodio vinculado a violencia de género y al incumplimiento de medidas judiciales terminó con un joven aprehendido en la Capital. El procedimiento fue concretado por efectivos policiales en la intersección de las calles Mendoza y Santa Cruz, donde numerarios de la Seccional Sexta interceptaron a un sujeto de 23 años acusado de quebrantar una restricción de acercamiento vigente hacia su expareja.

Según la información oficial, el hecho involucró a una joven mujer de 24 años, quien contaba con una medida judicial de protección que prohibía el acercamiento del sospechoso. Pese a esa disposición, el hombre habría incumplido la orden y posteriormente habría arrojado elementos contundentes contra la vivienda de la víctima.

La situación derivó en la inmediata intervención policial y en la posterior aprehensión del acusado, quien fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

El procedimiento policial en la Capital

El operativo se desarrolló en la esquina de las calles Mendoza y Santa Cruz, donde efectivos de la Seccional Sexta actuaron ante la denuncia vinculada al incumplimiento de una medida judicial. De acuerdo con la información proporcionada por fuentes policiales, el sospechoso habría violado una restricción de acercamiento vigente hacia su expareja, una joven de 24 años.

Tras el presunto quebrantamiento de la medida judicial, el sujeto también habría arrojado elementos contundentes contra la vivienda de la mujer, situación que motivó la rápida actuación de los uniformados.

El procedimiento concluyó con la aprehensión del acusado, quien tiene 23 años de edad.

Traslado y actuación judicial

Luego de la intervención policial, el joven fue trasladado a la Comisaría Quinta, dependencia que corresponde por jurisdicción. Allí quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, organismo judicial encargado de impartir las medidas correspondientes para el avance de la causa.

Líneas de asistencia

Tras informar sobre el procedimiento, las autoridades recordaron la existencia de canales de asistencia destinados a mujeres víctimas de violencia familiar y de género. En ese sentido, se reiteró que las personas afectadas pueden comunicarse de manera gratuita a través de:

Línea 144

Sistema de emergencias 911

Según se indicó, las comunicaciones son anónimas y se encuentran disponibles las 24 horas del día durante todo el año.