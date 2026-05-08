Crimen de Hugo Monje: condenaron a Mayra Villagra a prisión en suspenso

La Justicia condenó este viernes a Mayra Villagra a la pena de 2 años y 10 meses de prisión en suspenso por el delito de encubrimiento agravado, en el marco de la causa vinculada al homicidio de Hugo Monje.

La sentencia fue dictada por el juez Miguel Ángel Lozano, luego de la audiencia de cesura realizada días atrás, instancia en la que las partes expusieron sus pedidos de pena y plantearon posiciones contrapuestas respecto de la responsabilidad y el alcance de la participación de la acusada.

Durante la última jornada judicial, y antes de que se conociera el veredicto, Villagra hizo uso del derecho a la última palabra. Según se informó en la audiencia, la joven se mostró visiblemente afectada emocionalmente, pidió perdón y rompió en llanto frente al tribunal momentos antes de escuchar la resolución judicial.

La acusación

Villagra había sido declarada culpable de colaborar en el aseguramiento del producto del delito. La acusación sostuvo que la joven tuvo participación posterior al hecho criminal al admitir que fue quien llamó al remís utilizado para transportar la garrafa robada por Emanuel Vera, quien en ese momento era su pareja.

Ese elemento fue considerado central dentro de la investigación judicial que buscó reconstruir las acciones posteriores al robo y determinar las responsabilidades vinculadas al encubrimiento.

La condena se dio específicamente por el delito de encubrimiento agravado, figura penal que fue sostenida durante el proceso judicial y que finalmente derivó en la pena dispuesta por el magistrado.

El crimen de Hugo Monje

El caso tiene origen en un hecho ocurrido en 2023, cuando Hugo Monje fue víctima de un violento robo que terminó derivando en su muerte días después. De acuerdo con la reconstrucción presentada durante el juicio, Monje fue golpeado brutalmente con un palo en la cabeza durante el asalto. Las graves heridas sufridas obligaron a su internación hospitalaria, aunque finalmente falleció días más tarde como consecuencia de los traumatismos recibidos.

El episodio generó una causa judicial de fuerte impacto, en la que se investigaron tanto las responsabilidades directas en el ataque como las conductas posteriores vinculadas al ocultamiento o aseguramiento de los elementos sustraídos.

En ese contexto, la situación procesal de Villagra quedó ligada a las acciones posteriores al robo y específicamente al traslado de la garrafa sustraída por Emanuel Vera.

Los pedidos de pena de las partes

Durante la audiencia previa a la sentencia, las partes formularon distintos pedidos de condena ante el tribunal. El fiscal Augusto Barros había solicitado una pena de 4 años y 6 meses de prisión efectiva para Villagra, al considerar acreditada su participación en el delito de encubrimiento agravado.

Por su parte, la querella, representada por Juan Pablo Morales, pidió una condena aún mayor, de 5 años y 6 meses de prisión. En contraposición, la defensa oficial encabezada por Florencia González Pinto solicitó una pena menor y de cumplimiento en suspenso, postura que finalmente fue la que prevaleció en la resolución dictada por el juez Lozano.