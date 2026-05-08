Catamarca: detuvieron a un joven con pedido judicial de captura

Un joven de 24 años que era requerido por la Justicia fue detenido por efectivos policiales en la zona norte de la Capital durante un procedimiento realizado en el marco de recorridos preventivos llevados adelante por personal de la Comisaría Séptima. El operativo tuvo lugar en la intersección de las calles Chuquisaca y Alpatauca, en el barrio Eva Perón, donde los uniformados procedieron a identificar al sospechoso mientras desarrollaban tareas habituales de control y prevención en el sector.

Según se informó oficialmente, durante el procedimiento los efectivos consultaron el sistema informático de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, instancia en la que lograron determinar que sobre el joven pesaba un requerimiento judicial de detención.

La medida había sido ordenada por el Juzgado de Ejecución Penal de Primera Nominación, motivo por el cual los policías avanzaron con la aprehensión y posterior traslado del sospechoso a la dependencia policial correspondiente.

El procedimiento en el barrio Eva Perón

La intervención policial se produjo mientras efectivos de la Comisaría Séptima realizaban recorridos preventivos en distintos sectores de la jurisdicción norte de la Capital.

En ese contexto, el personal interceptó e identificó a un joven de 24 años en la esquina de las calles Chuquisaca y Alpatauca. Como parte del procedimiento de rutina, los policías efectuaron una consulta al sistema informático de la División Investigaciones de la Policía provincial para verificar antecedentes y posibles requerimientos judiciales.

Fue entonces cuando se estableció que la persona identificada registraba un pedido de detención vigente emitido por el Juzgado de Ejecución Penal de Primera Nominación. La constatación del requerimiento judicial derivó inmediatamente en la concreción del procedimiento de detención dispuesto por el personal policial interviniente.

Intento de agresión durante la intervención

De acuerdo con la información difundida, durante el desarrollo del operativo el joven habría intentado agredir físicamente a los efectivos que participaban del procedimiento. Esa situación se produjo mientras los policías avanzaban con las medidas correspondientes tras confirmar la existencia del pedido judicial de captura.

Pese a ese episodio, el procedimiento pudo concretarse y el sospechoso fue finalmente reducido y trasladado a la dependencia policial. Las actuaciones quedaron bajo conocimiento de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, desde donde se impartieron las directivas judiciales correspondientes para continuar con el trámite de la causa.

Luego de la detención, el joven fue alojado en la dependencia policial a disposición de la Justicia. La intervención judicial quedó en manos de las autoridades correspondientes del Distrito Norte, que tomaron conocimiento de lo sucedido tras el procedimiento realizado por efectivos de la Comisaría Séptima..