Aprehendieron a un hombre por exhibiciones obscenas en cercanía de un club

Una rápida intervención policial permitió la aprehensión de un hombre de 26 años de edad en el sector oeste de la Capital, luego de que fuera señalado por transeúntes como el presunto autor de haber realizado exhibiciones obscenas en la vía pública.

El procedimiento se inició a partir de un llamado telefónico que alertó a las autoridades sobre una situación que requería la presencia inmediata de efectivos policiales. Tras recibir la comunicación, personal de la Comisaría Cuarta se dirigió al lugar indicado para verificar lo sucedido y adoptar las medidas correspondientes.

La intervención tuvo lugar en inmediaciones del Club Atlético Defensores del Norte, ubicado en la esquina de la avenida Máximo Victoria y la calle Manuel Gardel, un sector transitado de la ciudad donde se encontraban personas que posteriormente aportaron información sobre el episodio denunciado.

La llegada de los efectivos al lugar

Una vez constituidos en el lugar señalado, los efectivos policiales llevaron adelante las tareas de identificación y verificación de los hechos que motivaron el requerimiento ciudadano.

De acuerdo con la información suministrada, en el sitio se encontraba un sujeto de 26 años de edad que fue sindicado por transeúntes como el presunto autor de haber realizado exhibiciones obscenas.

La presencia de testigos en el lugar resultó determinante para que los uniformados pudieran avanzar en el procedimiento. Los datos aportados por las personas que se encontraban en la zona permitieron orientar la intervención policial y proceder conforme a las circunstancias observadas.

Tras reunir los elementos necesarios en el lugar de los hechos, el personal policial concretó la aprehensión del hombre, quien quedó bajo custodia mientras continuaban las actuaciones correspondientes.

Colaboración del Grupo de Intervención Rápida

Una vez concretada la aprehensión, se sumó al procedimiento personal del Grupo de Intervención Rápida Norte (GIR-Norte), cuyos numerarios colaboraron en las tareas posteriores al arresto.

La participación de esta unidad permitió completar el traslado del hombre hacia la dependencia policial correspondiente, donde se continuó con las diligencias previstas para este tipo de actuaciones.

La coordinación entre el personal de la Comisaría Cuarta y los efectivos del GIR-Norte posibilitó el desarrollo ordenado del procedimiento, garantizando el cumplimiento de las medidas operativas necesarias desde el momento de la intervención hasta el alojamiento del aprehendido.

Tras ser trasladado a la dependencia policial, el hombre quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.