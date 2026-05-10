Aprehendieron a un joven acusado de violar una restricción de acercamiento

Un nuevo hecho vinculado al incumplimiento de medidas judiciales de protección por violencia de género se registró en el departamento Valle Viejo, donde efectivos policiales procedieron a la aprehensión de un joven de 20 años acusado de haber quebrantado una restricción de acercamiento vigente hacia una mujer de la misma edad.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría de Sumalao, que intervino luego de que se reportara la situación en la localidad de Antapoca, ubicada en el departamento Valle Viejo.

De acuerdo con la información oficial difundida por las autoridades, el sospechoso habría incumplido una medida judicial que le prohibía acercarse a la joven damnificada, disposición que había sido previamente dictada en el marco de una causa judicial.

El operativo realizado en Antapoca

La intervención policial se concretó luego de que los efectivos tomaran conocimiento de la situación y se trasladaran hasta el lugar señalado. Según se informó, al arribar a la zona los uniformados procedieron a la aprehensión del joven sospechado de violar la disposición judicial de restricción de acercamiento.

El acusado tiene 20 años y quedó inmediatamente a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar las medidas procesales a seguir.

En paralelo, las autoridades policiales invitaron a la joven damnificada a formalizar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 10.

La importancia de las medidas de restricción

Las medidas judiciales de restricción de acercamiento constituyen herramientas de protección dispuestas por la Justicia para resguardar a personas que atraviesan situaciones de violencia familiar o de género.

El incumplimiento de este tipo de disposiciones puede derivar en intervenciones policiales inmediatas y en nuevas actuaciones judiciales contra quien quebrante las condiciones impuestas. En este caso, la rápida actuación del personal policial permitió concretar la aprehensión del sospechoso tras el presunto incumplimiento de la orden judicial vigente.

Intervención de la Justicia

Luego del procedimiento, el joven quedó bajo disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este, que será la encargada de avanzar con la investigación del hecho.

Las actuaciones judiciales buscarán determinar las circunstancias en las que se produjo el presunto quebrantamiento de la medida de restricción y establecer las responsabilidades correspondientes. En tanto, la denuncia formal por parte de la damnificada será incorporada a la causa que se tramita en el ámbito judicial.

Tras dar a conocer el procedimiento, las autoridades recordaron que las mujeres víctimas de violencia familiar y de género cuentan con canales de asistencia y contención disponibles durante todo el año.

Entre ellos se encuentran la línea gratuita 144 y el servicio de emergencias 911. Según se indicó oficialmente, ambas vías de comunicación funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año, y permiten realizar consultas, solicitar asistencia o denunciar situaciones de violencia.

Además, se destacó que las llamadas son anónimas, lo que facilita el acceso a herramientas de ayuda y orientación para personas que atraviesan situaciones de riesgo.