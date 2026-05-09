Fuerte choque en Catamarca: un motociclista fue hospitalizado tras colisionar con un taxi

En la tarde de hoy, a las 16:20, se registró un siniestro vial en la esquina de calles Las Dalias y Los Álamos, ubicada en la zona norte de la Capital. El hecho involucró a dos vehículos y dejó como saldo a un joven motociclista lesionado.

De acuerdo con la información relevada, en el lugar circulaba una motocicleta Motomel Skua 150 cc., de colores blanco y rojo, conducida por Ulises Adrián del Valle Barrientos (18). Por causas que aún se encuentran bajo investigación y se tratan de establecer, este rodado colisionó con un automóvil afectado al servicio de taxi.

El otro vehículo involucrado fue un Fiat Cronos blanco,, en el que se trasladaba Carlos Rafael Avalos (51).

Dinámica del impacto y consecuencias inmediatas

El punto central del hecho se encuentra en la colisión entre ambos vehículos, ocurrida en una intersección urbana de la zona norte de la Capital. La información disponible indica que el impacto se produjo mientras ambos rodados circulaban por el sector, aunque las circunstancias específicas del siniestro permanecen sujetas a las actuaciones correspondientes.

Como consecuencia directa del choque:

El conductor de la motocicleta, Ulises Adrián del Valle Barrientos (18) , resultó con lesiones .

, resultó con . El conductor del taxi, Carlos Rafael Avalos (51), fue identificado como partícipe del siniestro a bordo del Fiat Cronos blanco,,.

El joven motociclista fue quien requirió asistencia médica inmediata en el lugar del hecho.

Intervención de los servicios de emergencia

Tras el siniestro, se hicieron presentes profesionales del sistema de emergencias SAME, quienes brindaron las primeras atenciones al conductor del rodado menor.

Luego de la evaluación inicial, el joven de 18 años fue trasladado al Hospital San Juan Bautista, centro asistencial al que fue derivado para una atención más especializada.

La intervención sanitaria se produjo en el mismo escenario del siniestro, en coordinación con los equipos que acudieron al lugar para asistir la situación.