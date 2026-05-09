Catamarca: atacaron a un hombre con un cuchillo, le robaron el celular y terminaron detenidos

En la mañana de hoy, a las 09:30, un hecho delictivo movilizó a las fuerzas de seguridad tras una alerta emitida por el sistema SAE-911. Personal del COEM-Kappa se hizo presente en la intersección de la calle Buenos Aires y pasaje Vélez Sarsfield, donde se entrevistaron con un hombre de 39 años de edad.

Según el relato de la víctima, dos sujetos lo habrían agredido con un arma blanca en una de sus manos, en un episodio de violencia directa que derivó en el robo de sus pertenencias. Tras la agresión, los atacantes le sustrajeron un teléfono celular Samsung Galaxy A02, de color azul, bajo la modalidad delictiva de arrebato, para luego darse a la fuga a pie.

El damnificado recibió asistencia inmediata por parte de facultativos médicos del SAME, quienes intervinieron en el lugar para brindar atención sanitaria. Posteriormente, fue invitado a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 2, dando inicio formal a las actuaciones judiciales.

Operativo policial: despliegue y búsqueda de los sospechosos

Con las características aportadas por la víctima, los efectivos del COEM-Kappa desplegaron un operativo de búsqueda en la zona, ampliando el recorrido con el objetivo de dar con los presuntos autores del hecho.

La estrategia policial permitió avanzar rápidamente hacia una de las ubicaciones clave del procedimiento, donde se concretó la primera aprehensión.

Primera detención y hallazgo de otro dispositivo

En la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y calle Corrientes, los uniformados lograron aprehender a uno de los presuntos autores del ilícito, un hombre identificado como de apellido Gómez (31).

Durante el procedimiento de control, al realizarle un palpado superficial, los efectivos encontraron entre sus pertenencias un teléfono Samsung Galaxy A15, de color negro, el cual, según las primeras verificaciones, sería producto de otro ilícito, motivo por el cual fue inmediatamente incautado.

Este hallazgo abrió una nueva línea de investigación vinculada a posibles hechos delictivos previos no esclarecidos.

Segunda aprehensión y recuperación del celular robado

Paralelamente, otro grupo de motoristas continuó con las tareas de rastrillaje en el sector, logrando ubicar a la segunda sospechosa.

En este contexto, en calle Los Regionales S/N°, fue aprehendida una mujer de apellidos Aguirre Franco (34), señalada como la otra presunta autora del hecho. Durante el procedimiento, se constató que la mujer tenía en su poder el teléfono celular sustraído a la víctima.

El dispositivo, identificado como un Samsung Galaxy A02 de color azul, fue recuperado y puesto en calidad de secuestro, quedando bajo resguardo de las autoridades competentes.

Intervención judicial y traslado a sede policial

Finalizadas las detenciones, ambos aprehendidos fueron puestos a disposición de numerarios de la Comisaría Segunda, por corresponder jurisdicción en el hecho.

A su vez, desde dicha dependencia se dio inmediata intervención a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se impartieron las medidas procesales a adoptar en relación con los detenidos, los elementos secuestrados y la continuidad de la investigación.