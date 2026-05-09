Nueva capacitación del programa "Justicia en las Escuelas, Juicio por Jurados"

El Poder Judicial llevó adelante la segunda clase presencial del programa "Justicia en las Escuelas, Juicio por Jurados", una propuesta desarrollada en articulación con el Ministerio de Educación de la Provincia, destinada a fortalecer la formación ciudadana y acercar a estudiantes al conocimiento del sistema judicial y la participación democrática.

La apertura de la jornada estuvo a cargo del ministro de la Corte de Justicia, Dr. Miguel Figueroa Vicario, quien brindó una exposición sobre la Constitución Argentina, la división de poderes y la importancia del juicio por jurados como herramienta de construcción democrática y participación ciudadana.

Asimismo, reflexionó sobre la razonabilidad de las sentencias y comparó las decisiones técnicas propias de los operadores judiciales con las decisiones populares que se construyen a través de la participación ciudadana en los juicios por jurados, resaltando el valor democrático de este sistema.

La capacitación abordó contenidos vinculados al funcionamiento del juicio por jurados previsto en la Ley Provincial N° 5719, mediante exposiciones teóricas y una representación práctica con participación del Intendente Dr. Cristian Yapura, docentes y asistentes.

La jornada contó con las disertaciones de la Dra. Patricia Olmi, Jueza de Cámara en lo Criminal de Tercera Nominación; la Dra. María Florencia Reartes, Fiscal Penal de la Tercera Circunscripción Judicial; y el Dr. Sebastián Vergara, Defensor y Asesor de menores.

Durante el encuentro se desarrollaron temas relacionados con el rol del juez director, las funciones del Ministerio Público Fiscal y de la defensa, así como la construcción de la teoría del caso en el proceso penal.

La actividad coordinada por la Dra. Marina Villagra concluyó con una representación práctica del funcionamiento de un juicio por jurados, permitiendo a los asistentes conocer de manera dinámica las distintas etapas del proceso judicial.