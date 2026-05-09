Violación de una restricción y amenazas: un violento fue arrestado en Catamarca

En la mañana de hoy, a las 06:45, efectivos de la Subcomisaría Quebrada de Moreira se hicieron presentes en la intersección de las avenidas Los Terebintos y Choya, donde concretaron la aprehensión de un hombre de 43 años de edad. La intervención se produjo luego de que el sujeto fuera sindicado por su pareja, una mujer de 37 años, como el presunto responsable de incumplir una medida judicial de restricción de acercamiento vigente hacia ella.

De acuerdo con la información suministrada, el episodio derivó en una situación de tensión y violencia que motivó la inmediata actuación policial. Según el señalamiento realizado por la mujer, el hombre no solo habría quebrantado la disposición judicial que le impedía acercarse, sino que además la habría agredido verbalmente, amenazado e intentado agredir físicamente.

La rápida llegada de los numerarios permitió controlar la situación y proceder al traslado del sospechoso hacia la dependencia policial correspondiente, donde quedó alojado mientras avanzan las actuaciones judiciales y administrativas vinculadas al caso.

La acusación y el incumplimiento de la medida judicial

El eje central del hecho investigado gira en torno al presunto incumplimiento de una medida judicial de restricción de acercamiento, una disposición que tiene como finalidad resguardar la integridad y seguridad de la persona denunciante.

Según la denuncia realizada por la mujer de 37 años, el hombre habría violado esa restricción al presentarse en el lugar y mantener contacto con ella. A ello se sumaron las acusaciones de:

Agresiones verbales

Amenazas

Intento de agresión física

Estos elementos fueron considerados suficientes para que el personal policial procediera a la aprehensión inmediata del acusado.

La situación quedó bajo análisis judicial y forma parte de las actuaciones que deberán determinar las responsabilidades correspondientes y las medidas procesales que se adoptarán en adelante.

Actuación de la Fiscalía del Distrito Norte

Tras el procedimiento realizado por efectivos de la Subcomisaría Quebrada de Moreira, el hombre fue trasladado y alojado en la dependencia policial.

Posteriormente, tomó conocimiento e intervención la Fiscalía en turno del Distrito Norte, organismo desde donde se impartieron las directivas y medidas a cumplimentar en el marco de la causa.

La participación de la Fiscalía resulta clave para avanzar en la investigación de los hechos denunciados, especialmente en situaciones vinculadas a posibles episodios de violencia familiar y de género, donde las restricciones judiciales representan herramientas preventivas destinadas a evitar nuevos conflictos o agresiones.

Violencia familiar y de género: líneas de asistencia disponibles

En el marco de este tipo de episodios, las autoridades recordaron la disponibilidad de canales de asistencia y contención para mujeres víctimas de violencia familiar y de género.

Se informó que pueden comunicarse a:

Línea gratuita 144

Sistema de emergencias 911

Las llamadas son:

Anónimas

Gratuitas

Disponibles las 24 horas del día

Activas los 365 días del año

Estos servicios constituyen herramientas fundamentales para solicitar ayuda, orientación y asistencia inmediata ante situaciones de violencia o riesgo.