Aprehendieron a un joven por agredir a su familia y provocar daños en la vivienda

Un grave episodio de violencia intrafamiliar y daños materiales motivó un procedimiento policial en el norte de la Capital, donde efectivos de la Comisaría Décima Tercera concretaron la aprehensión de un joven de 19 años de apellido Maza, sindicado como el presunto responsable de agredir a integrantes de su propia familia y ocasionar destrozos dentro de la vivienda.

El hecho se registró en una casa ubicada sobre calle Los Peregrinos, entre Federico País y Pedro P. Tatita Soria, hasta donde arribó personal policial por requerimiento del SAE-911, a partir de una alerta que motivó la intervención inmediata de los uniformados.

El operativo en la vivienda

De acuerdo con la información suministrada, los numerarios de la Comisaría Décima Tercera se constituyeron en el domicilio señalado, donde procedieron a la aprehensión del sospechoso.

En el lugar, el joven Maza (19) fue sindicado por su propia madre, una mujer mayor de edad, como el supuesto autor de un episodio que incluyó agresiones verbales y físicas contra integrantes de su familia, quienes se encontraban presentes al momento del hecho.

La secuencia, siempre según lo informado, no se limitó a la agresión interpersonal, sino que luego derivó en daños materiales dentro de la propiedad, agravando el cuadro que debió ser controlado por la intervención policial. La rápida llegada de los efectivos permitió contener la situación y trasladar al sospechoso a sede policial.

La acusación de la madre

Uno de los aspectos más relevantes del caso fue que el joven fue identificado por su propia madre como el supuesto autor del violento episodio, una circunstancia que quedó asentada durante la intervención en la vivienda. La mujer, considerada damnificada en la causa, fue posteriormente invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 8, paso procesal necesario para formalizar los hechos denunciados y avanzar con la investigación.

Mientras tanto, el sospechoso fue alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.

Intervención de la Fiscalía del Distrito Norte

Tras la aprehensión, el joven quedó supeditado a las disposiciones de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo desde el cual se impartieron las medidas a cumplimentar.

La actuación fiscal se centra en la evaluación de las circunstancias denunciadas, tanto en lo referido a las agresiones verbales y físicas como a los daños ocasionados en la propiedad, elementos que forman parte del procedimiento inicial desarrollado por el personal policial.

De este modo, el caso quedó formalmente encauzado en la órbita judicial luego de una intervención que tuvo como punto de partida el llamado al SAE-911 y que derivó en la aprehensión del joven señalado, en medio de un episodio de fuerte tensión familiar ocurrido en el norte de la Capital.