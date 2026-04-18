Lo sorprendieron "in fraganti" robando en un auto en Catamarca

En horas de la tarde de hoy, precisamente a las 17:40, personal de la Comisaría Quinta se encontraba realizando recorridos preventivos en el marco de sus tareas habituales de seguridad. El operativo se desarrollaba sobre calle Conesa, en el tramo comprendido entre avenida Güemes Oeste y Congresal Centeno, una zona donde los patrullajes forman parte de la dinámica de vigilancia territorial.

En ese contexto, los efectivos habrían advertido una situación sospechosa vinculada a un vehículo estacionado, un Chevrolet Corsa Classic, en cuyo interior se encontraba un sujeto que, según la información inicial, habría tenido aparentes intenciones de cometer un ilícito.

La detección del individuo en esas circunstancias activó de inmediato la intervención policial, en un procedimiento que se enmarca dentro de las tareas de prevención del delito en la vía pública.

Intento de fuga y rápida reacción policial

Al percatarse de la presencia de la unidad móvil, el sujeto que se encontraba dentro del automóvil intentó darse a la fuga. Sin embargo, dicha maniobra no logró concretarse, ya que la intervención de los efectivos policiales fue inmediata y efectiva.

El accionar coordinado del personal permitió neutralizar el intento de escape, evitando que la situación escalara o que el individuo lograra abandonar el lugar. Este punto resulta central dentro del procedimiento, dado que la rapidez de respuesta fue determinante para la resolución del hecho en el mismo escenario.

Aprehensión del sospechoso y medidas adoptadas

En el lugar del hecho, los efectivos procedieron a la aprehensión del presunto autor, identificado como un sujeto de apellido Acuña, de 43 años de edad.

Tras su detención, el individuo fue trasladado y quedó alojado en la dependencia policial, donde permanece a disposición de la autoridad judicial competente. En particular, interviene la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, que será la encargada de avanzar con las actuaciones correspondientes en el marco de la investigación.

El procedimiento se enmarca dentro de las acciones legales habituales cuando se produce una aprehensión en flagrancia o ante la sospecha de un hecho ilícito en curso, quedando ahora la definición del caso en manos del ámbito judicial.

Intervención del propietario del vehículo

Otro de los elementos relevantes del hecho es la presencia del propietario del automóvil involucrado. Se trata de un hombre de 49 años de edad, quien fue informado de la situación y invitado a radicar la denuncia correspondiente en la Unidad Judicial N° 5.