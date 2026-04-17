Violencia intrafamiliar en Catamarca: golpeó a su hermana y la mandó al hospital

A las 18:00 de la tarde de hoy, y a partir de un requerimiento efectuado por el SAE-911, efectivos de la Comisaría Sexta se desplazaron hasta la calle Intendente Aparicio Vildoza, en el tramo comprendido entre Marcos Figueroa y Teodulfo Barrionuevo, donde se habría producido un episodio de violencia interpersonal.

En el lugar, los uniformados mantuvieron contacto con una joven mujer de 26 años, quien relató lo sucedido instantes antes. De acuerdo con su manifestación, una mujer habría agredido físicamente a su hermana, una joven de 24 años, generando la inmediata intervención de los servicios de emergencia.

La dinámica del hecho activó de forma simultánea los protocolos de asistencia y respuesta, en un contexto donde la coordinación entre el sistema de emergencias y las fuerzas de seguridad resultó determinante para la contención de la situación.

Asistencia médica y traslado de la víctima al hospital San Juan Bautista

Tras la comunicación del episodio, la joven de 24 años fue asistida por facultativos médicos del SAME, quienes evaluaron su estado y procedieron a su traslado al hospital San Juan Bautista para una atención más especializada.

El accionar del personal sanitario se desarrolló en el mismo escenario donde había ocurrido la agresión, priorizando la estabilización de la víctima y su derivación inmediata al centro de salud. El hecho de que la intervención médica se produjera en el lugar de los acontecimientos permitió una respuesta rápida ante la situación denunciada.

Búsqueda y aprehensión de la presunta agresora

Con la información recabada en el sitio, los efectivos de la Comisaría Sexta iniciaron de manera inmediata un operativo de búsqueda en las inmediaciones del lugar del hecho. La acción policial estuvo orientada a dar con la persona señalada como presunta autora de la agresión.

Como resultado de estas tareas, los uniformados lograron la aprehensión de una joven mujer de apellido Quiroga, de 21 años, quien fue ubicada en las cercanías del área donde se había producido el incidente.

La detenida fue posteriormente alojada en la Comisaría de la Mujer, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, autoridad judicial competente que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes en el marco de la investigación.

Intervención judicial y avances del procedimiento

En paralelo a la aprehensión, se activaron las instancias judiciales correspondientes. La intervención de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste marca el inicio formal de la etapa investigativa del caso, bajo la órbita del Ministerio Público.

Asimismo, las autoridades policiales invitaron a la damnificada a radicar la denuncia penal en el Precinto Judicial N° 6, paso necesario para la continuidad del proceso judicial y la incorporación formal de su testimonio dentro de las actuaciones.

Este procedimiento se enmarca en las prácticas habituales de actuación ante hechos de estas características, donde la denuncia formal constituye un elemento central para la construcción del expediente y la posterior determinación de responsabilidades.