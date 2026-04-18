Localizaron en Tucumán un vehículo de alta gama vinculado a una estafa en Catamarca

El punto de partida de este complejo proceso judicial y policial se sitúa en la Ciudad Capital, específicamente en las dependencias de la Unidad Judicial N° 1. Allí, se receptó una denuncia formal que alertaba sobre la comisión del supuesto delito de estafa, un ilícito que no solo afecta el patrimonio de los particulares, sino que pone en marcha los mecanismos de control del Estado para garantizar la seguridad jurídica sobre los bienes muebles registrables.

El objeto central de la denuncia fue una camioneta Toyota SW4, de color blanco, un rodado de alta gama que se convirtió en la prioridad de búsqueda para los investigadores. Ante la gravedad de los hechos denunciados, se dio inmediata intervención a la Fiscalía de Tercera Nominación, organismo que asumió la dirección jurídica de la causa y dispuso las directrices necesarias para localizar el vehículo y esclarecer la maniobra defraudatoria.

Inteligencia y Despliegue de la División Sustracción de Automotores

Tras recibir las instrucciones de la fiscalía interviniente, los numerarios de la División Sustracción de Automotores de nuestra Policía provincial iniciaron las tareas de su especialidad. Estas labores no se limitaron a un rastreo superficial, sino que implicaron un análisis exhaustivo de datos y el seguimiento de pistas que cruzaron las fronteras locales.

La pericia de los agentes permitió establecer una línea de seguimiento sólida que apuntaba hacia la Provincia de Tucumán. El éxito del operativo radicó en la capacidad técnica y operativa de la división para conectar los movimientos del rodado con posibles locaciones en la provincia vecina, activando así los protocolos de cooperación policial que resultan vitales en casos donde los bienes sustraídos o malversados son trasladados rápidamente para evitar su hallazgo.

Cooperación Interprovincial: El Procedimiento en San Miguel de Tucumán

Una vez localizado el posible paradero de la camioneta, el profesionalismo policial se manifestó en el trabajo mancomunado. Los efectivos locales se pusieron en contacto directo con sus pares de la División Sustracción de Automotores de aquella Provincia, conformando un equipo de trabajo conjunto que trascendió la jurisdicción.

Esta colaboración estratégica permitió que las fuerzas de seguridad de Tucumán se desplazaran hacia una ubicación precisa en la capital tucumana. El despliegue final se concretó bajo las siguientes especificaciones:

Ubicación del Hallazgo: Los efectivos llegaron hasta la calle Lavalle al 2.200.

Zona Geográfica: Ciudad de San Miguel de Tucumán.

Resultado del Operativo: Se logró efectivamente el secuestro del rodado, el cual coincide punto por punto con la descripción de la unidad denunciada originalmente.

Estatus Judicial y Custodia del Bien

Tras el exitoso procedimiento, la camioneta Toyota SW4 no fue movilizada de inmediato a su origen, respetando las competencias territoriales del sistema judicial argentino. De acuerdo a los protocolos de rigor, el vehículo quedó a disposición de la Justicia de esa jurisdicción, es decir, bajo la órbita de las autoridades judiciales de Tucumán, quienes deberán coordinar con la Fiscalía de Tercera Nominación de nuestra Capital los pasos a seguir para su eventual restitución.